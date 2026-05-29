Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже "утаптывает" уровень 10,5 рубля - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20260529/yuan-870337422.html
Юань на Мосбирже "утаптывает" уровень 10,5 рубля
Юань на Мосбирже "утаптывает" уровень 10,5 рубля - 29.05.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже "утаптывает" уровень 10,5 рубля
МОСКВА, 29 мая- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как и ожидалось,... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T23:27+0300
2026-05-29T23:27+0300
китайский юань
рынок
торги
рф
китай
казахстан
анатолий аксаков
александр шохин
антон силуанов
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870337422.jpg?1780086452
МОСКВА, 29 мая- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как и ожидалось, стабилизировался преимущественно в районе уровня 10,5 рубля, особенно во второй половине недели.При этом, повышение курса юаня отмечалось три дня на неделе, снижение - два. Волатильность снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Диапазон колебаний за исследуемый период составил 10,41-10,65 рубля за юань, то есть валюта КНР осталась неподалеку от минимума с января 2023 года (10,29 рубля), обновленного на предыдущей неделе. Юань после пяти недель падения и одной - стабилизации - опять снизился – четвертую неделю подряд.Рубль остался крепким на фоне преобладания на рынке продаж валюты из-за пика налогового периода мая. Спрос остается малоактивным в условиях подавленного импорта, низких покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и благодаря жесткой ДКП ЦБ РФ.Юаневая ставка денежного рынка к завершению недели составила +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,05% неделей ранее. Диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,01 - +0,32%, то есть индикатор обновил минимум с декабря прошлого года.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 4 копейки и составил 10,49 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 19 копеек до 71,02 рубля, а евро поднялся на 10 копеек до 82,64 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 6,52 тысячи рублей, против 7,37 тысяч неделей ранее, оставаясь непривычно высокой на фоне ближневосточного кризиса.Юань искал поддержкуРубль в начале недели демонстрировал повышенную волатильность. Курс юаня сначала по инерции подскочил, но потом постепенно сползал в район отметки 10,5 рубля.Игроки рынка оценивали значимые для рубля новости. В частности, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что совет директоров Банка России на июньском заседании, скорее всего, понизит ключевую ставку на 1 процентный пункт с нынешних 14,5% годовых.При этом глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что укрепление рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 миллиардов рублей.ЦБ РФ сообщил, что объем своп-линии в национальных валютах Банка России и Нацбанка Казахстана составит 35 миллиардов рублей. Соглашение заключено сроком на 3 года.ПрогнозыВ конце недели курс стабилизировался около 10.5 рубля за юань. Участники рынка обратили внимание на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что его ведомство скорректирует параметры бюджета из-за изменения макроусловий и необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП.Минфин России выплатил купон и погасил в рублях выпуск суверенных еврооблигаций "Россия-2026", номинированных в долларах, на сумму 220,1 миллиарда рублей.При этом Минфин России установил объем размещения 10-летних облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайской валюте, в размере 10 миллиардов юаней. Ориентир ставки купонов по ним был понижен до 7,6-7,7% годовых. Первоначальный ориентир полугодовых купонов составлял не выше 8% годовых. В итоге розничные инвесторы купили 46,3% нового выпуска 10-летних ОФЗ в юанях, банки – 40,8%, институциональные инвесторы – 12,9%. Около 70% от объема размещения будет оплачено в китайских юанях, а оставшиеся 30% – в эквиваленте в российских рублях. Ставка полугодовых купонов составит 7,65% годовых.Таким образом, рынок спокойно пережил это размещение, и валютная ликвидность не дорожала. На следующей неделе курс юаня может попробовать оттолкнуться вверх от уровня 10,5 рубля. Способствовать этому будет окончание налогового периода мая и надежды на рост в июне объема покупки валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила.
рф
китай
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Дмитрий Майоров
https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg
Дмитрий Майоров
https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рф, китай, казахстан, анатолий аксаков, александр шохин, антон силуанов, банк россия, минфин рф, госдума, мнения аналитиков
Китайский юань, Рынок, Торги, РФ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, Анатолий Аксаков, Александр Шохин, Антон Силуанов, банк Россия, Минфин РФ, Госдума, Мнения аналитиков
23:27 29.05.2026
 

Юань на Мосбирже "утаптывает" уровень 10,5 рубля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Майоров Дмитрий
Дмитрий Майоров
корреспондент агентства "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 29 мая- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как и ожидалось, стабилизировался преимущественно в районе уровня 10,5 рубля, особенно во второй половине недели.
При этом, повышение курса юаня отмечалось три дня на неделе, снижение - два. Волатильность снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Диапазон колебаний за исследуемый период составил 10,41-10,65 рубля за юань, то есть валюта КНР осталась неподалеку от минимума с января 2023 года (10,29 рубля), обновленного на предыдущей неделе. Юань после пяти недель падения и одной - стабилизации - опять снизился – четвертую неделю подряд.
Рубль остался крепким на фоне преобладания на рынке продаж валюты из-за пика налогового периода мая. Спрос остается малоактивным в условиях подавленного импорта, низких покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и благодаря жесткой ДКП ЦБ РФ.
Юаневая ставка денежного рынка к завершению недели составила +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,05% неделей ранее. Диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,01 - +0,32%, то есть индикатор обновил минимум с декабря прошлого года.
В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 4 копейки и составил 10,49 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 19 копеек до 71,02 рубля, а евро поднялся на 10 копеек до 82,64 рубля.
Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 6,52 тысячи рублей, против 7,37 тысяч неделей ранее, оставаясь непривычно высокой на фоне ближневосточного кризиса.

Юань искал поддержку

Рубль в начале недели демонстрировал повышенную волатильность. Курс юаня сначала по инерции подскочил, но потом постепенно сползал в район отметки 10,5 рубля.
Игроки рынка оценивали значимые для рубля новости. В частности, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что совет директоров Банка России на июньском заседании, скорее всего, понизит ключевую ставку на 1 процентный пункт с нынешних 14,5% годовых.
При этом глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что укрепление рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 миллиардов рублей.
ЦБ РФ сообщил, что объем своп-линии в национальных валютах Банка России и Нацбанка Казахстана составит 35 миллиардов рублей. Соглашение заключено сроком на 3 года.

Прогнозы

В конце недели курс стабилизировался около 10.5 рубля за юань. Участники рынка обратили внимание на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что его ведомство скорректирует параметры бюджета из-за изменения макроусловий и необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП.
Минфин России выплатил купон и погасил в рублях выпуск суверенных еврооблигаций "Россия-2026", номинированных в долларах, на сумму 220,1 миллиарда рублей.
При этом Минфин России установил объем размещения 10-летних облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайской валюте, в размере 10 миллиардов юаней. Ориентир ставки купонов по ним был понижен до 7,6-7,7% годовых. Первоначальный ориентир полугодовых купонов составлял не выше 8% годовых. В итоге розничные инвесторы купили 46,3% нового выпуска 10-летних ОФЗ в юанях, банки – 40,8%, институциональные инвесторы – 12,9%. Около 70% от объема размещения будет оплачено в китайских юанях, а оставшиеся 30% – в эквиваленте в российских рублях. Ставка полугодовых купонов составит 7,65% годовых.
Таким образом, рынок спокойно пережил это размещение, и валютная ликвидность не дорожала. На следующей неделе курс юаня может попробовать оттолкнуться вверх от уровня 10,5 рубля. Способствовать этому будет окончание налогового периода мая и надежды на рост в июне объема покупки валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Китайский юаньРынокТоргиРФКИТАЙКАЗАХСТАНАнатолий АксаковАлександр ШохинАнтон Силуановбанк РоссияМинфин РФГосдумаМнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала