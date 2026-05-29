Юань на Мосбирже "утаптывает" уровень 10,5 рубля

2026-05-29T23:27+0300

МОСКВА, 29 мая- ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как и ожидалось, стабилизировался преимущественно в районе уровня 10,5 рубля, особенно во второй половине недели.При этом, повышение курса юаня отмечалось три дня на неделе, снижение - два. Волатильность снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Диапазон колебаний за исследуемый период составил 10,41-10,65 рубля за юань, то есть валюта КНР осталась неподалеку от минимума с января 2023 года (10,29 рубля), обновленного на предыдущей неделе. Юань после пяти недель падения и одной - стабилизации - опять снизился – четвертую неделю подряд.Рубль остался крепким на фоне преобладания на рынке продаж валюты из-за пика налогового периода мая. Спрос остается малоактивным в условиях подавленного импорта, низких покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и благодаря жесткой ДКП ЦБ РФ.Юаневая ставка денежного рынка к завершению недели составила +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,05% неделей ранее. Диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,01 - +0,32%, то есть индикатор обновил минимум с декабря прошлого года.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 4 копейки и составил 10,49 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 19 копеек до 71,02 рубля, а евро поднялся на 10 копеек до 82,64 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 6,52 тысячи рублей, против 7,37 тысяч неделей ранее, оставаясь непривычно высокой на фоне ближневосточного кризиса.Юань искал поддержкуРубль в начале недели демонстрировал повышенную волатильность. Курс юаня сначала по инерции подскочил, но потом постепенно сползал в район отметки 10,5 рубля.Игроки рынка оценивали значимые для рубля новости. В частности, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что совет директоров Банка России на июньском заседании, скорее всего, понизит ключевую ставку на 1 процентный пункт с нынешних 14,5% годовых.При этом глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что укрепление рубля к доллару на один рубль обходится российскому бюджету в 100 миллиардов рублей.ЦБ РФ сообщил, что объем своп-линии в национальных валютах Банка России и Нацбанка Казахстана составит 35 миллиардов рублей. Соглашение заключено сроком на 3 года.ПрогнозыВ конце недели курс стабилизировался около 10.5 рубля за юань. Участники рынка обратили внимание на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что его ведомство скорректирует параметры бюджета из-за изменения макроусловий и необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП.Минфин России выплатил купон и погасил в рублях выпуск суверенных еврооблигаций "Россия-2026", номинированных в долларах, на сумму 220,1 миллиарда рублей.При этом Минфин России установил объем размещения 10-летних облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайской валюте, в размере 10 миллиардов юаней. Ориентир ставки купонов по ним был понижен до 7,6-7,7% годовых. Первоначальный ориентир полугодовых купонов составлял не выше 8% годовых. В итоге розничные инвесторы купили 46,3% нового выпуска 10-летних ОФЗ в юанях, банки – 40,8%, институциональные инвесторы – 12,9%. Около 70% от объема размещения будет оплачено в китайских юанях, а оставшиеся 30% – в эквиваленте в российских рублях. Ставка полугодовых купонов составит 7,65% годовых.Таким образом, рынок спокойно пережил это размещение, и валютная ликвидность не дорожала. На следующей неделе курс юаня может попробовать оттолкнуться вверх от уровня 10,5 рубля. Способствовать этому будет окончание налогового периода мая и надежды на рост в июне объема покупки валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила.

Дмитрий Майоров

рынок, торги, рф, китай, казахстан, анатолий аксаков, александр шохин, антон силуанов, банк россия, минфин рф, госдума, мнения аналитиков