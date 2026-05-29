Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Плюнул в лицо". В Польше разгорелся скандал после выходки Зеленского - 29.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260529/zelenskiy-870337608.html
"Плюнул в лицо". В Польше разгорелся скандал после выходки Зеленского
"Плюнул в лицо". В Польше разгорелся скандал после выходки Зеленского - 29.05.2026, ПРАЙМ
"Плюнул в лицо". В Польше разгорелся скандал после выходки Зеленского
У Владимира Зеленского необходимо изъять Орден Белого орла, чтобы защитить честь и достоинство народа Польши, заявила депутат Европарламента от республики Ева... | 29.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-29T23:30+0300
2026-05-29T23:30+0300
польша
украина
кароль навроцкий
владимир зеленский
всу
ес
киевская область
лех валенса
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. У Владимира Зеленского необходимо изъять Орден Белого орла, чтобы защитить честь и достоинство народа Польши, заявила депутат Европарламента от республики Ева Зайончковская-Герник.Так она поддержала слова президента страны Кароля Навроцкого о том, что Зеленского могут лишить высшей государственной награды Польши из-за его участия в героизации деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*)."Владимир Зеленский своим решением &lt;…&gt; плюнул в лицо сотням тысяч польских жертв, которых с особой жестокостью убили украинские &lt;…&gt; националисты в 1940-х годах! Зеленский сделал это умышленно, заявив, что каждая страна якобы имеет право на свою версию исторической правды и чествование своих героев", — написала она в соцсети X.По мнению политика, Украина не достойна места в Евросоюзе и поддержки западных стран.В среду Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.Накануне бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Владимира Зеленского, после того как тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные на территории России террористические организации
https://1prime.ru/20260529/zelenskiy-870319867.html
https://1prime.ru/20260529/polsha-870304044.html
польша
украина
киевская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, кароль навроцкий, владимир зеленский, всу, ес, киевская область, лех валенса
ПОЛЬША, УКРАИНА, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, ВСУ, ЕС, Киевская область, Лех Валенса
23:30 29.05.2026
 
"Плюнул в лицо". В Польше разгорелся скандал после выходки Зеленского

Депутат Зайончковская-Герник: Зеленского пора лишить польских госнаград

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. У Владимира Зеленского необходимо изъять Орден Белого орла, чтобы защитить честь и достоинство народа Польши, заявила депутат Европарламента от республики Ева Зайончковская-Герник.
Так она поддержала слова президента страны Кароля Навроцкого о том, что Зеленского могут лишить высшей государственной награды Польши из-за его участия в героизации деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*).
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
Заявление Зеленского в Швеции поразило журналиста
Вчера, 14:39
"Владимир Зеленский своим решением <…> плюнул в лицо сотням тысяч польских жертв, которых с особой жестокостью убили украинские <…> националисты в 1940-х годах! Зеленский сделал это умышленно, заявив, что каждая страна якобы имеет право на свою версию исторической правды и чествование своих героев", — написала она в соцсети X.
По мнению политика, Украина не достойна места в Евросоюзе и поддержки западных стран.
В среду Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
Накануне бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Владимира Зеленского, после того как тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2026
В Польше выступили с требованием наказать Зеленского за его выходку
Вчера, 06:17
* Запрещенные на территории России террористические организации
 
ПОЛЬШАУКРАИНАКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийВСУЕСКиевская областьЛех Валенса
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала