"Плюнул в лицо". В Польше разгорелся скандал после выходки Зеленского
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. У Владимира Зеленского необходимо изъять Орден Белого орла, чтобы защитить честь и достоинство народа Польши, заявила депутат Европарламента от республики Ева Зайончковская-Герник.Так она поддержала слова президента страны Кароля Навроцкого о том, что Зеленского могут лишить высшей государственной награды Польши из-за его участия в героизации деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*)."Владимир Зеленский своим решением <…> плюнул в лицо сотням тысяч польских жертв, которых с особой жестокостью убили украинские <…> националисты в 1940-х годах! Зеленский сделал это умышленно, заявив, что каждая страна якобы имеет право на свою версию исторической правды и чествование своих героев", — написала она в соцсети X.По мнению политика, Украина не достойна места в Евросоюзе и поддержки западных стран.В среду Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.Накануне бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Владимира Зеленского, после того как тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенные на территории России террористические организации
Депутат Зайончковская-Герник: Зеленского пора лишить польских госнаград
