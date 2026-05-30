Упрощенный ввоз товаров из ЕАЭС продлили до сентября

2026-05-30T20:21+0300

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 августа включительно упрощенный порядок импорта товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который дает возможность подтверждения происхождения товара и проведения его маркировки уже после ввоза в РФ, следует из указа президента. Такой порядок был введен для российских компаний и индивидуальных предпринимателей в конце апреля, он действовал до конца мая. "Внести в указ президента Российской Федерации от 20 апреля 2026 года №261 "Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе Российской Федерации" изменение, заменив в пункте 1 слова "до 31 мая 2026 года включительно" словами "до 31 августа 2026 года включительно", - говорится в документе. Таким образом, возможность импорта по упрощенной процедуре продлили до конца августа.

