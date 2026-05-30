https://1prime.ru/20260530/nato-870341987.html

"Момент настал": на Западе сделали резкое заявление о НАТО и России

"Момент настал": на Западе сделали резкое заявление о НАТО и России - 30.05.2026, ПРАЙМ

"Момент настал": на Западе сделали резкое заявление о НАТО и России

Поддержка Западом атак украинских дронов на объекты в России свидетельствует о значительном изменении в конфронтации, превращая НАТО в полноценную... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T07:09+0300

2026-05-30T07:09+0300

2026-05-30T07:09+0300

спецоперация на украине

мид рф

всу

нато

запад

мировая экономика

общество

лнр

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/41/841264114_0:114:2200:1352_1920x0_80_0_0_b3c7b780ed92bc1605b46fa6898f7b7d.jpg

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Поддержка Западом атак украинских дронов на объекты в России свидетельствует о значительном изменении в конфронтации, превращая НАТО в полноценную террористическую сеть, сообщает издание Strategic Culture."Убийство 21 российского студента педагогического колледжа на прошлой неделе стало отвратительным моментом истины с далеко идущими и тяжелыми последствиями. <…> Мрачный и судьбоносный переломный момент настал в конфликте Запада с Россией. <…> Европейские государства НАТО, по сути, превращаются в люфтваффе киевского режима", — указывается в материале.Автор подчёркивает, что западные руководители сознательно поддерживают совершение тяжёлых военных преступлений со стороны Киева, в то время как гибель мирных жителей остаётся ими без внимания."Массовое убийство студентов колледжа в Старобельске и многочисленные другие жертвы среди гражданского населения в результате атак беспилотников <…> на российскую территорию свидетельствуют о террористической природе альянса. <…> Политические лидеры Соединенных Штатов и Европейского союза, которые осуществляют эту агрессию НАТО посредством целенаправленной политики, должны предстать перед судом. Они военные преступники", — резюмирует Strategic Culture.В ночь на 22 мая дроны ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске, ЛНР, где находились 86 студентов. В результате здание обрушилось. Погиб 21 человек, ещё 44 были ранены.МИД РФ в понедельник сообщил, что российские военные, реагируя на атаки ВСУ по гражданскому населению, будут продолжать наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и международные организации покинуть город, а жителей — держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.

https://1prime.ru/20260530/rumyniya-870341681.html

https://1prime.ru/20260530/ssha-870341846.html

https://1prime.ru/20260530/ukraina-870341534.html

запад

лнр

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид рф, всу, нато, запад, мировая экономика, общество , лнр, киев