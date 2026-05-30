"Момент настал": на Западе сделали резкое заявление о НАТО и России
Strategic Culture: атаки на Россию обнажили террористическую сущность НАТО
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Поддержка Западом атак украинских дронов на объекты в России свидетельствует о значительном изменении в конфронтации, превращая НАТО в полноценную террористическую сеть, сообщает издание Strategic Culture.
"Убийство 21 российского студента педагогического колледжа на прошлой неделе стало отвратительным моментом истины с далеко идущими и тяжелыми последствиями. <…> Мрачный и судьбоносный переломный момент настал в конфликте Запада с Россией. <…> Европейские государства НАТО, по сути, превращаются в люфтваффе киевского режима", — указывается в материале.
Автор подчёркивает, что западные руководители сознательно поддерживают совершение тяжёлых военных преступлений со стороны Киева, в то время как гибель мирных жителей остаётся ими без внимания.
"Массовое убийство студентов колледжа в Старобельске и многочисленные другие жертвы среди гражданского населения в результате атак беспилотников <…> на российскую территорию свидетельствуют о террористической природе альянса. <…> Политические лидеры Соединенных Штатов и Европейского союза, которые осуществляют эту агрессию НАТО посредством целенаправленной политики, должны предстать перед судом. Они военные преступники", — резюмирует Strategic Culture.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске, ЛНР, где находились 86 студентов. В результате здание обрушилось. Погиб 21 человек, ещё 44 были ранены.
МИД РФ в понедельник сообщил, что российские военные, реагируя на атаки ВСУ по гражданскому населению, будут продолжать наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и международные организации покинуть город, а жителей — держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.
