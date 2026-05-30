Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260530/pristavy-870341162.html
Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов
Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов - 30.05.2026, ПРАЙМ
Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов
Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов вместо полицейских, следует из проекта закона, с которым ознакомилось РИА Новости. | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T06:33+0300
2026-05-30T06:33+0300
общество
фссп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870341162.jpg?1780112026
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов вместо полицейских, следует из проекта закона, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответствующее предложение было разработано министерством юстиции России. Предполагается, что полномочия дознания по делам о преступлениях коллекторов в части взыскания долгов с россиян перейдут дознавателям ФССП России. Как следует из документа, это стало необходимым в связи с тем, что за последние несколько лет в полицию было подано более 1,3 тысячи сообщений о преступлениях коллекторов, однако лишь по 122 материалам были возбуждены уголовные дела. При этом ФССП с 2017 года контролирует деятельность коллекторов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , фссп
Общество , ФССП
06:33 30.05.2026
 
Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов

Приставы могут начать расследовать преступления коллекторов вместо полицейских

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов вместо полицейских, следует из проекта закона, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующее предложение было разработано министерством юстиции России. Предполагается, что полномочия дознания по делам о преступлениях коллекторов в части взыскания долгов с россиян перейдут дознавателям ФССП России.
Как следует из документа, это стало необходимым в связи с тем, что за последние несколько лет в полицию было подано более 1,3 тысячи сообщений о преступлениях коллекторов, однако лишь по 122 материалам были возбуждены уголовные дела.
При этом ФССП с 2017 года контролирует деятельность коллекторов.
 
ОбществоФССП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала