Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов

Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов вместо полицейских, следует из проекта закона, с которым ознакомилось РИА Новости. | 30.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов вместо полицейских, следует из проекта закона, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответствующее предложение было разработано министерством юстиции России. Предполагается, что полномочия дознания по делам о преступлениях коллекторов в части взыскания долгов с россиян перейдут дознавателям ФССП России. Как следует из документа, это стало необходимым в связи с тем, что за последние несколько лет в полицию было подано более 1,3 тысячи сообщений о преступлениях коллекторов, однако лишь по 122 материалам были возбуждены уголовные дела. При этом ФССП с 2017 года контролирует деятельность коллекторов.

