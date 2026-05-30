Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов
Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов вместо полицейских, следует из проекта закона, с которым ознакомилось РИА Новости.
2026-05-30T06:33+0300
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Судебные приставы могут начать расследовать преступления коллекторов вместо полицейских, следует из проекта закона, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующее предложение было разработано министерством юстиции России. Предполагается, что полномочия дознания по делам о преступлениях коллекторов в части взыскания долгов с россиян перейдут дознавателям ФССП России.
Как следует из документа, это стало необходимым в связи с тем, что за последние несколько лет в полицию было подано более 1,3 тысячи сообщений о преступлениях коллекторов, однако лишь по 122 материалам были возбуждены уголовные дела.
При этом ФССП с 2017 года контролирует деятельность коллекторов.
