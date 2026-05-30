"Вас просто сожрут": в США сделали заявление после удара БПЛА по Румынии
Экс-офицер ЦРУ Джонсон: провокация в Румынии против РФ плохо кончится для Евросоюза
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Попытка европейских стран использовать произошедшее падение дрона в Румынии для усиления напряжённости с Россией принесёт Брюсселю серьёзные проблемы, заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Sabby Sabs.
"Нет, эти люди, похоже, жаждут смерти, они сумасшедшие. Не стоит дразнить медведя, потому что медведь встанет, а бегает он быстрее вас и вас просто сожрут. Именно это теперь и произойдет с Европой", — подытожил Джонсон.
По мнению аналитика, данный шаг демонстрирует абсолютное безрассудство европейских политиков, которое выглядит как сознательное движение к катастрофе.
На день раньше Минобороны Румынии сообщило о дроне, который упал на крышу дома в Галаце, повредив двоих людей. Власти обвинили Россию, но не подкрепили обвинения доказательствами. Хотя румынские военные наблюдали за беспилотником с помощью радиолокации, они не смогли его перехватить.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения ЕС, назвав их отвлекающим манёвром от обвинений Зеленского и нынешних преступлений, в том числе убийств детей в Старобельске, финансируемых ЕС. Захарова подчеркнула, что обвинения России в связи с происшествием с БПЛА в странах ЕС не подкреплены никакими материальными доказательствами.
Позднее российское посольство в Бухаресте заявило, что Румыния использовала инцидент с падением БПЛА как предлог для дальнейшего дипломатического напряжения отношений с Россией.