На Западе забили тревогу из-за сигнала Путина Пашиняну
L’Antidiplomatico: поездка Путина в Казахстан стала сигналом Пашиняну
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Официальный визит президента России Владимира Путина в Казахстан можно рассматривать как важный сигнал премьер-министру Армении Николу Пашиняну, пишет L’Antidiplomatico.
"Этот визит имеет значение, выходящее далеко за рамки двусторонних отношений. На фоне встречи развернулась дискуссия о будущем Армении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, недавние заявления Кремля о возможных последствиях курса на евроинтеграцию стали важным политическим предупреждением для властей Армении, которые в последнее время активизировали контакты с Брюсселем и европейскими лидерами. По мнению авторов материала, выбор в пользу Евросоюза может поставить вопрос о дальнейшем участии Еревана в евразийских интеграционных структурах.
"В этом контексте визит президента России в Казахстан приобретает более широкий смысл. Пока некоторые региональные игроки рассматривают возможность сближения с европейскими институтами, Москва и Астана демонстрируют намерение укреплять механизмы интеграции на евразийском пространстве", — резюмируется в материале.
В среду Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом. На следующий день состоялись его переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. По итогам встречи была подписана совместная декларация о принципах дружбы и добрососедства между народами, после чего лидеры выступили перед прессой. В пятницу российский лидер принял участие в саммите ЕАЭС.
На пресс-конференции по итогам визита в Казахстан Путин сообщил журналистам, что Россия выступает за скорейшее проведение референдума о дальнейшем выборе Армении между ЕАЭС и Евросоюзом. Он также предупредил, что Москва может пересмотреть сотрудничество с Ереваном в интеграционной сфере и отказаться от ряда преференций, включая условия поставок энергоносителей.