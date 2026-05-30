https://1prime.ru/20260530/signal-870352775.html

На Западе забили тревогу из-за сигнала Путина Пашиняну

На Западе забили тревогу из-за сигнала Путина Пашиняну - 30.05.2026, ПРАЙМ

На Западе забили тревогу из-за сигнала Путина Пашиняну

Официальный визит президента России Владимира Путина в Казахстан можно рассматривать как важный сигнал премьер-министру Армении Николу Пашиняну, пишет... | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T23:37+0300

2026-05-30T23:37+0300

2026-05-30T23:37+0300

мировая экономика

казахстан

владимир путин

еаэс

армения

никол пашинян

ереван

касым-жомарт токаев

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1c/870279506_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_75ceca5c33fdfc36c1b596e774a0acc6.jpg

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Официальный визит президента России Владимира Путина в Казахстан можно рассматривать как важный сигнал премьер-министру Армении Николу Пашиняну, пишет L’Antidiplomatico."Этот визит имеет значение, выходящее далеко за рамки двусторонних отношений. На фоне встречи развернулась дискуссия о будущем Армении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", — говорится в публикации.Как отмечает издание, недавние заявления Кремля о возможных последствиях курса на евроинтеграцию стали важным политическим предупреждением для властей Армении, которые в последнее время активизировали контакты с Брюсселем и европейскими лидерами. По мнению авторов материала, выбор в пользу Евросоюза может поставить вопрос о дальнейшем участии Еревана в евразийских интеграционных структурах."В этом контексте визит президента России в Казахстан приобретает более широкий смысл. Пока некоторые региональные игроки рассматривают возможность сближения с европейскими институтами, Москва и Астана демонстрируют намерение укреплять механизмы интеграции на евразийском пространстве", — резюмируется в материале.В среду Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом. На следующий день состоялись его переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. По итогам встречи была подписана совместная декларация о принципах дружбы и добрососедства между народами, после чего лидеры выступили перед прессой. В пятницу российский лидер принял участие в саммите ЕАЭС.На пресс-конференции по итогам визита в Казахстан Путин сообщил журналистам, что Россия выступает за скорейшее проведение референдума о дальнейшем выборе Армении между ЕАЭС и Евросоюзом. Он также предупредил, что Москва может пересмотреть сотрудничество с Ереваном в интеграционной сфере и отказаться от ряда преференций, включая условия поставок энергоносителей.

https://1prime.ru/20260530/oreshnik-870352613.html

https://1prime.ru/20260527/vizit-870263170.html

казахстан

армения

ереван

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, казахстан, владимир путин, еаэс, армения, никол пашинян, ереван, касым-жомарт токаев, ес