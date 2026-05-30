"Пропали навсегда": в США сделали заявление о новых российских регионах

"Пропали навсегда": в США сделали заявление о новых российских регионах

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Дальнейшее продолжение конфликта с Россией не имеет смысла для Киева, так как Украина окончательно утратила Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, утверждает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в разговоре с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале."Продолжение конфликта не в интересах Украины. В интересах Украины достичь мирного соглашения как можно быстрее, чтобы заключить максимально выгодную сделку. Украинцы никогда не вернут те <…> территории, которые они потеряли. Они не вернут Крым. Они не вернут те районы Донбасса, Запорожья и Херсона, которые они потеряли. Они пропали навсегда", — признал ученый.Он отмечает, что Запад должен немедленно стимулировать переговоры с киевским правительством и настоять на прекращении атак по российским территориям, чтобы избежать всемирной катастрофы."Мы должны оказывать давление на украинцев, чтобы они заключили сделку, и мы, безусловно, должны оказывать давление на украинцев, чтобы они прекратили атаковать российскую территорию. Потому что, если мы не будем осторожны, это приведет к катастрофе. <…> В конце концов они никак не победят русских", — подытожил Миршаймер.В четверг представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир в Украине наступит быстрее, если страны перестанут снабжать киевский режим оружием.Ранее президент России Владимир Путин указывал, что вопрос принадлежности новых российских территорий окончательно закрыт. По его словам, волеизъявление жителей Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР является неоспоримым, и ничто не способно изменить государственное единство.

