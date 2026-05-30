"Мы погибнем". На Западе раскрыли, что реально потерял Киев из-за России
Профессор Сакс: Украине не видать вступления в НАТО, несмотря на заявления Британии и ЕС
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Сегодня стало очевидным, что Украина не сможет присоединиться к НАТО, что бы ни говорили в Британии и ЕС, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Я считаю, что Россия достигла своей главной военной цели в конфликте. Расширения НАТО за счет Украины не будет, хотя Великобритания и страны ЕС, входящие в НАТО, до сих пор утверждают обратное. Но этого не произойдет. И это абсолютная правда", — заявил эксперт.
По его словам, Украина, не добившись успехов на фронте, пытается расширить конфликт и втянув в него США и Европу.
"Поразительно, что Европа ведется на провокации Украины, вместо того, чтобы сказать ей: "Какого черта вы творите? Прекратите это, не то мы все погибнем". <…> Я не могу представить, чего они ждут от этого, кроме региональной войны. Но именно поэтому Украина и ведет себя так безрассудно", — отметил аналитик.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения, достигнув всех поставленных целей. Он также неоднократно подчеркивал необходимость устранения коренных причин конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва стремится к установлению прочного мира, основанного на надежных гарантиях.
Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские Вооруженные силы освободили населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. За неделю Вооруженные силы Украины потеряли 8130 солдат, 44 авиабомбы, 23 снаряда HIMARS и 2628 беспилотников.
"Я считаю, что Россия достигла своей главной военной цели в конфликте. Расширения НАТО за счет Украины не будет, хотя Великобритания и страны ЕС, входящие в НАТО, до сих пор утверждают обратное. Но этого не произойдет. И это абсолютная правда", — заявил эксперт.
По его словам, Украина, не добившись успехов на фронте, пытается расширить конфликт и втянув в него США и Европу.
"Поразительно, что Европа ведется на провокации Украины, вместо того, чтобы сказать ей: "Какого черта вы творите? Прекратите это, не то мы все погибнем". <…> Я не могу представить, чего они ждут от этого, кроме региональной войны. Но именно поэтому Украина и ведет себя так безрассудно", — отметил аналитик.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения, достигнув всех поставленных целей. Он также неоднократно подчеркивал необходимость устранения коренных причин конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Москва стремится к установлению прочного мира, основанного на надежных гарантиях.
Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские Вооруженные силы освободили населенные пункты Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области. За неделю Вооруженные силы Украины потеряли 8130 солдат, 44 авиабомбы, 23 снаряда HIMARS и 2628 беспилотников.