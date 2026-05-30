Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все-таки пора": на Западе рассказали о важном изменении в вопросе Украины - 30.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260530/ukraina-870341534.html
"Все-таки пора": на Западе рассказали о важном изменении в вопросе Украины
"Все-таки пора": на Западе рассказали о важном изменении в вопросе Украины - 30.05.2026, ПРАЙМ
"Все-таки пора": на Западе рассказали о важном изменении в вопросе Украины
Недавнее заявление главы еврокомиссии Каи Каллас о переговорах с Россией указывает на нарастающие внутренние трения в ЕС, связанные с нежеланием некоторых стран | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T07:04+0300
2026-05-30T07:04+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
украина
европа
запад
ангела меркель
герхард шредер
кая каллас
евросовет
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83619/03/836190349_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_e59705d19c126f3e2f84db321b41bffd.jpg
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Недавнее заявление главы еврокомиссии Каи Каллас о переговорах с Россией указывает на нарастающие внутренние трения в ЕС, связанные с нежеланием некоторых стран продолжать финансирование Украины без ясных перспектив, сообщает немецкое издание Junge Welt.&quot;В четверг в ЕС обсуждали, готовы ли они вообще к возможным переговорам с Россией и по каким вопросам. Тот факт, что верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас публично заявляет об этом еще до начала встречи, показывает: внутри Европы, очевидно, существуют явные разногласия по поводу того, настала ли все-таки пора прекратить финансирование войны, которую Запад не выиграл за добрых четыре года и в которой у него нет перспектив победить&quot;, — указывается в материале.Автор подчеркивает, что несмотря на такие внутренние проблемы, руководители ЕС пытаются саботировать любые переговоры с Москвой, выдвигая заранее невыполнимые условия. Например, Каллас заявила, что Евросоюз намерен настаивать на введении военных ограничений против России, если начнутся переговоры по Украине.&quot;Ее требование настолько оторвано от политической реальности, что здесь есть только два объяснения. Либо Каллас до бесконечности глупа, как она это, кажется, уже всем доказала &lt;…&gt;, либо — и это не исключает первого — верхушка ЕС вообще не хочет никаких переговоров о завершении войны. Их вполне устраивает, что украинское руководство уничтожает собственный народ и страну, чтобы &quot;защитить Европу от Путина&quot;, — признает он.В последние дни активизировались слухи о поиске в ЕС подходящих лиц для контакта с Россией. В числе возможных переговорщиков назывались экс-канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги, председатель Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, и даже сама Кая Каллас и нынешний руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о потенциальном партнере для переговоров, выразил предпочтение экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру, но подчеркнул, что европейцы должны выбрать того лидера, которому они доверяют и который воздержался от резких высказываний в адрес Москвы. Он отметил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.
https://1prime.ru/20260524/ukraina-870172575.html
https://1prime.ru/20260525/kiev-870191163.html
украина
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83619/03/836190349_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_2349bab1803e57f406a4a8b4c81f3b6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, европа, запад, ангела меркель, герхард шредер, кая каллас, евросовет, ес
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЗАПАД, Ангела Меркель, Герхард Шредер, Кая Каллас, Евросовет, ЕС
07:04 30.05.2026
 
"Все-таки пора": на Западе рассказали о важном изменении в вопросе Украины

JW: в ЕС задумали остановить финансирование Киева из-за бесперспективности

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Недавнее заявление главы еврокомиссии Каи Каллас о переговорах с Россией указывает на нарастающие внутренние трения в ЕС, связанные с нежеланием некоторых стран продолжать финансирование Украины без ясных перспектив, сообщает немецкое издание Junge Welt.

"В четверг в ЕС обсуждали, готовы ли они вообще к возможным переговорам с Россией и по каким вопросам. Тот факт, что верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас публично заявляет об этом еще до начала встречи, показывает: внутри Европы, очевидно, существуют явные разногласия по поводу того, настала ли все-таки пора прекратить финансирование войны, которую Запад не выиграл за добрых четыре года и в которой у него нет перспектив победить", — указывается в материале.

Пожар под Киевом - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
"Она будет уничтожена": в США разразились на Украину после удара по ЛНР
24 мая, 04:36
Автор подчеркивает, что несмотря на такие внутренние проблемы, руководители ЕС пытаются саботировать любые переговоры с Москвой, выдвигая заранее невыполнимые условия. Например, Каллас заявила, что Евросоюз намерен настаивать на введении военных ограничений против России, если начнутся переговоры по Украине.

"Ее требование настолько оторвано от политической реальности, что здесь есть только два объяснения. Либо Каллас до бесконечности глупа, как она это, кажется, уже всем доказала <…>, либо — и это не исключает первого — верхушка ЕС вообще не хочет никаких переговоров о завершении войны. Их вполне устраивает, что украинское руководство уничтожает собственный народ и страну, чтобы "защитить Европу от Путина", — признает он.

В последние дни активизировались слухи о поиске в ЕС подходящих лиц для контакта с Россией. В числе возможных переговорщиков назывались экс-канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги, председатель Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, и даже сама Кая Каллас и нынешний руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о потенциальном партнере для переговоров, выразил предпочтение экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру, но подчеркнул, что европейцы должны выбрать того лидера, которому они доверяют и который воздержался от резких высказываний в адрес Москвы. Он отметил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
"Наступает хаос": на Западе пришли в ужас после удара России по Киеву
25 мая, 07:00
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаУКРАИНАЕВРОПАЗАПАДАнгела МеркельГерхард ШредерКая КалласЕвросоветЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала