"Все-таки пора": на Западе рассказали о важном изменении в вопросе Украины

Недавнее заявление главы еврокомиссии Каи Каллас о переговорах с Россией указывает на нарастающие внутренние трения в ЕС, связанные с нежеланием некоторых стран | 30.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-30T07:04+0300

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Недавнее заявление главы еврокомиссии Каи Каллас о переговорах с Россией указывает на нарастающие внутренние трения в ЕС, связанные с нежеланием некоторых стран продолжать финансирование Украины без ясных перспектив, сообщает немецкое издание Junge Welt."В четверг в ЕС обсуждали, готовы ли они вообще к возможным переговорам с Россией и по каким вопросам. Тот факт, что верховный представитель по иностранным делам Кая Каллас публично заявляет об этом еще до начала встречи, показывает: внутри Европы, очевидно, существуют явные разногласия по поводу того, настала ли все-таки пора прекратить финансирование войны, которую Запад не выиграл за добрых четыре года и в которой у него нет перспектив победить", — указывается в материале.Автор подчеркивает, что несмотря на такие внутренние проблемы, руководители ЕС пытаются саботировать любые переговоры с Москвой, выдвигая заранее невыполнимые условия. Например, Каллас заявила, что Евросоюз намерен настаивать на введении военных ограничений против России, если начнутся переговоры по Украине."Ее требование настолько оторвано от политической реальности, что здесь есть только два объяснения. Либо Каллас до бесконечности глупа, как она это, кажется, уже всем доказала <…>, либо — и это не исключает первого — верхушка ЕС вообще не хочет никаких переговоров о завершении войны. Их вполне устраивает, что украинское руководство уничтожает собственный народ и страну, чтобы "защитить Европу от Путина", — признает он.В последние дни активизировались слухи о поиске в ЕС подходящих лиц для контакта с Россией. В числе возможных переговорщиков назывались экс-канцлеры Германии Герхард Шредер и Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги, председатель Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, и даже сама Кая Каллас и нынешний руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о потенциальном партнере для переговоров, выразил предпочтение экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру, но подчеркнул, что европейцы должны выбрать того лидера, которому они доверяют и который воздержался от резких высказываний в адрес Москвы. Он отметил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.

