Радиационный фон на Запорожской АЭС после удара дрона ВСУ в норме
2026-05-30T19:13+0300
Спецоперация на Украине, Запорожская АЭС, ВСУ
Радиационный фон и технологические процессы на ЗАЭС после удара ВСУ в норме
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - ПРАЙМ. Нарушений технологических процессов после удара ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС не зафиксировано, радиационный фон - в норме, сообщает пресс-служба станции.
"В настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС
и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - говорится в сообщении в канале ЗАЭС на платформе "Макс
Специалисты проводят обследование места происшествия, уточняет станция.
"Ситуация находится под полным контролем", - добавляет Запорожская АЭС.
