Радиационный фон на Запорожской АЭС после удара дрона ВСУ в норме

2026-05-30T19:13+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - ПРАЙМ. Нарушений технологических процессов после удара ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС не зафиксировано, радиационный фон - в норме, сообщает пресс-служба станции. "В настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - говорится в сообщении в канале ЗАЭС на платформе "Макс". Специалисты проводят обследование места происшествия, уточняет станция. "Ситуация находится под полным контролем", - добавляет Запорожская АЭС.

