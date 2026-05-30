https://1prime.ru/20260530/zaes-870350227.html
Запорожская АЭС работает в штатном режиме после удара ВСУ
Запорожская АЭС работает в штатном режиме после удара ВСУ - 30.05.2026, ПРАЙМ
Запорожская АЭС работает в штатном режиме после удара ВСУ
Запорожская АЭС после удара ВСУ по машинному залу энергоблока №6 работает в штатном режиме, все параметры безопасности - под контролем, заявила РИА Новости... | 30.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-30T19:54+0300
2026-05-30T19:54+0300
2026-05-30T19:54+0300
спецоперация на украине
алексей лихачев
всу
росатом
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865194971_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_f613b1600e5dbbee896081e532941c7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - ПРАЙМ. Запорожская АЭС после удара ВСУ по машинному залу энергоблока №6 работает в штатном режиме, все параметры безопасности - под контролем, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. "Станция работает в штатном режиме. Все параметры безопасности контролируются персоналом", - сказала Яшина.
https://1prime.ru/20260530/zaes-870349594.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865194971_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_73064146a6c2161314f3afeb06495f4c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, всу, росатом, запорожская аэс
Спецоперация на Украине, Алексей Лихачев, ВСУ, Росатом, Запорожская АЭС
Запорожская АЭС работает в штатном режиме после удара ВСУ
Яшина: ЗАЭС работает в штатном режиме после удара ВСУ по машинному залу энергоблока