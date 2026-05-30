Запорожская АЭС работает в штатном режиме после удара ВСУ - 30.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Запорожская АЭС работает в штатном режиме после удара ВСУ
Запорожская АЭС после удара ВСУ по машинному залу энергоблока №6 работает в штатном режиме, все параметры безопасности - под контролем, заявила РИА Новости... | 30.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине, Алексей Лихачев, ВСУ, Росатом, Запорожская АЭС
Запорожская АЭС работает в штатном режиме после удара ВСУ

Яшина: ЗАЭС работает в штатном режиме после удара ВСУ по машинному залу энергоблока

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - ПРАЙМ. Запорожская АЭС после удара ВСУ по машинному залу энергоблока №6 работает в штатном режиме, все параметры безопасности - под контролем, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Станция работает в штатном режиме. Все параметры безопасности контролируются персоналом", - сказала Яшина.
Радиационный фон на Запорожской АЭС после удара дрона ВСУ в норме
