Специалисты приступили к оценке ущерба от атаки ВСУ по ЗАЭС
2026-05-30T20:34+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - ПРАЙМ. Специалисты приступили к оценке ущерба от атаки ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев ранее объявил, что украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. "Начата оценка ущерба. К счастью, он незначителен с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации", - сказала Яшина. По словам директора по коммуникациям, подобные атаки создают дополнительные риски для инфраструктуры атомного объекта и персонала, обеспечивающего его безопасную эксплуатацию.
