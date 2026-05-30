На Западе раскрыли реакцию Зеленского на предупреждение из России
Аналитик Меркурис: Зеленский покинул Киев после угрозы со стороны России
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta — Владимир Зеленский
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский воспринял предупреждения МИД РФ об ответных ударах по ключевым объектам всерьез и покинул Киев, об этом заявил британский военный специалист Александр Меркурис в эфире YouTube.
"Кое-кто прислушался к российским предупреждениям — и это Владимир Зеленский", — сообщил он.
По утверждению эксперта, отступление руководителя киевского режима из столицы при первых признаках опасности стало обычной практикой, из-за чего страдает весь народ Украины.
"Он покинул Киев при первой же возможности. <…> Он, как правило, держится подальше от Киева, когда появляются признаки проблем. <…> Украинцы оказались в затруднительном положении, и в некоторых отношениях, особенно пока Зеленский остается у власти, они мало что могут изменить", — признал Меркурис.
В ночь на 22 мая дроны украинских сил нанесли удар по общежитию в Старобельске, ЛНР, где находились 86 студентов. В результате чего здание обрушилось, погиб 21 студент, и 44 были ранены.
В ответ российские военные нанесли удары по целям, связанным с руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В понедельник МИД России сообщил, что в ответ на атаки ВСУ против мирного населения российская армия будет целенаправленно бить по центрам принятия решений на Украине. Эти объекты находятся в Киеве, поэтому министерство настоятельно рекомендовало дипломатам и международным организациям покинуть город, а жителям держаться подальше от военных и административных объектов.
