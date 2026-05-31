В Ереване задумались о субсидировании экспорта агропродукции в ЕС

2026-05-31T20:11+0300

ЕРЕВАН, 31 мая - ПРАЙМ. Армянская сторона предварительно рассчитала во сколько обойдется субсидирование экспорта местной сельхозпродукции в страны ЕС, заявил министр экономики страны Геворг Папоян. Ранее в мае Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении, в том числе клубники. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Папоян утверждает, что качество армянской сельхозпродукции в основном соответствует европейским требованиям. "Единственный вопрос - это субсидирование транспортных расходов (при экспорте в ЕС - ред.) и таможенных пошлин. У нас есть предварительные расчеты. Если начнем субсидировать цветы с этого момента, то понадобится 5 - 5,5 миллиона долларов, для помидоров потребуется 3,4 миллиона долларов, для перцев - 3,5 миллиона долларов", - заявил Папоян онлайн-изданию civilnet. По его словам, такие суммы понадобятся для экспорта в ЕС всего объема продукции, поставляемой в Россию. Однако он выразил надежду, что проблемы экспорта в РФ удастся решить с учетом членства Армении в ЕАЭС.

