https://1prime.ru/20260531/ator-870355756.html

В АТОР рассказали о спросе россиян на отдых в Анапе летом

В АТОР рассказали о спросе россиян на отдых в Анапе летом - 31.05.2026, ПРАЙМ

В АТОР рассказали о спросе россиян на отдых в Анапе летом

Спрос среди российских туристов на отдых в Анапе летом вырос на 40-45% по сравнению с прошлым годом, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T06:17+0300

2026-05-31T06:17+0300

2026-05-31T06:17+0300

туризм

бизнес

россия

анапа

краснодарский край

москва

атор

"слетать.ру"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870355756.jpg?1780197449

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Спрос среди российских туристов на отдых в Анапе летом вырос на 40-45% по сравнению с прошлым годом, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. "Спрос был хорошим с начала года, до 35% год к году, а сейчас вырос до 40-45%", - сказал он о спросе россиян на отдых в Анапе летом. Как рассказали в туроператоре "Алеан", в настоящее время на старте сезона отельеры снижают цены, чтобы стимулировать спрос, предлагая скидки от 10-15% до 30% и выше, а также спецпредложения для постоянных гостей и возможность бесплатного размещения детей до 15 лет на дополнительном месте. В сервисе "Слетать.ру" заметили, что уровень спроса россиян на туры в Анапу с заездами с 1 июня по 31 августа 2026 года на 24,3% превышает аналогичные показатели предыдущего года. При этом средняя продолжительность отдыха по Краснодарскому краю не изменилась и составляет 9 дней. По их данным, забронировать тур в Анапу на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в трехзвездочном отеле с типом питания "завтраки" можно от 46,2 тысячи рублей, а в отеле 4 звезды – от 63,6 тысячи рублей. В свою очередь вице-президент Альянса турагентств России, директор туристического агентства "Розовый слон" Алексан Мкртчян заявил, что Анапа является главным драйвером роста турпотока всего края Краснодарского. "Больше того, даже всей России, нигде, ни в одном регионе России продажи не растут сейчас на 50%, как, например, в Анапе", - заключил он.

анапа

краснодарский край

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, анапа, краснодарский край, москва, атор, "слетать.ру"