Эксперт назвал страны, которые притягивают инвестиции в нефтедобычу
2026-05-31T04:16+0300
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Ключевыми странами, которые будут притягивать инвестиции в нефтедобычу после ближневосточного конфликта, станут США, Канада, Бразилия, Гайана и Аргентина, потребители будут стремиться стать менее зависимыми от одного маршрута поставок, такое мнение высказал РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. "Кризис показал, что маршрутный риск снова становится одним из ключевых факторов для нефтяного рынка: ограничения в Ормузском проливе уже привели к заметному сокращению ближневосточных потоков, росту стоимости перевозок и переориентации части поставок из Атлантического бассейна в Азию. Поэтому дополнительный интерес инвесторов, прежде всего, может быть связан с США, Канадой, Бразилией, Гайаной и Аргентиной", - сказал аналитик. Тимонин объяснил, что в США потенциал связан с гибкостью сланцевой добычи и экспортной инфраструктурой Мексиканского залива, но нового "сланцевого бума" ждать не стоит. Американские компании после кризисов последних лет стали гораздо осторожнее: даже при высоких ценах они чаще сохраняют капитальную дисциплину, ограниченно увеличивают бурение и направляют часть сверхдоходов на дивиденды и выкуп акций. По его словам, в Канаде основной интерес связан с экспортной инфраструктурой: Trans Mountain увеличивает поставки нефти к тихоокеанскому побережью и создает для азиатских покупателей дополнительный канал поставок вне Ближнего Востока. "Ключевые точки роста в Южной Америке - Бразилия, Гайана и Аргентина: в 2026 году эти три страны могут обеспечить около половины прироста мировой добычи нефти. Рост связан с запуском новых проектов: глубоководных платформ для добычи, хранения и отгрузки нефти в Бразилии, новых очередей Stabroek в Гайане и развитием Vaca Muerta в Аргентине", - отметил Тимонин. Он подчеркнул, что полного возврата к "прежней логике", скорее всего, не будет, но и уйти из Ближнего Востока мировой рынок не сможет. Регион сохраняет уникальные преимущества: низкую себестоимость, крупные запасы, масштабную инфраструктуру и близость к ключевым азиатским потребителям. По его мнению, после деэскалации физические потоки частично восстановятся, а Ближний Восток останется одним из центров мирового нефтяного рынка, но изменится оценка риска. Если раньше перебои в Ормузском проливе часто рассматривались как стресс-сценарий, то теперь они будут напрямую учитываться в инвестиционных моделях, страховании, долгосрочных контрактах и политике запасов, отметил Тимонин. "Поэтому часть новых вложений будет чаще направляться не только в добычу, но и в устойчивость цепочек поставок: трубопроводы, экспортные терминалы, хранилища, резервные маршруты и альтернативные источники энергии. То есть, ответом на кризис станет не только поиск новых источников нефти, но и стремление сделать всю энергетическую систему менее зависимой от одного региона и одного маршрута поставок", - заключил он.
