На месторождении Южный Парс в Персидском заливе возобновили добычу газа
2026-05-31T18:40+0300
энергетика
нефть
газ
сша
израиль
персидский залив
ТЕГЕРАН, 31 мая - ПРАЙМ. Три прибрежных платформы на нефтегазовом месторождении Южный Парс, расположенном в Персидском заливе, возобновили добычу газа, сообщил глава организации нефти и газа Парса Турадж Дехгани. "С упором на технические возможности экспертов нефтяной промышленности, комплексное управление производством и использование максимума от существующего потенциала, восстановление мощностей по добыче и переработке природного газа на этом совместном месторождении идет успешно. Так что на данный момент уже три прибрежных платформы Южного Парса возобновили добычу", - приводит слова Дехгани агентство IRNA. По словам главы организации нефти и газа Парса, некоторые платформы были вынуждены остановить добычу и переработку природного газа из-за атак США и Израиля по перерабатывающей инфраструктуре месторождения Южный Парс. Дехгани отметил, что план по восстановлению максимального уровня добычи и переработки газа реализуется со всей серьезностью и будет продолжаться. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
