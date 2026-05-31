"Это фиаско": в США сообщили о панике в Киеве из-за российского ответа
Профессор Петро: атака на ЛНР стала публичным фиаско для украинского руководства
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Удар по ЛНР обернулся для украинской власти настоящим медийным поражением, а военное командование страны оказалось в панике из-за ответных действий Москвы, заявил профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро в интервью YouTube-каналу World Affairs In Context.
"Это фиаско, публичное и медийное, для украинского руководства. Если Украина совершит еще больше подобных атак, я думаю, Россия будет наносить удары не по гражданским объектам, а по военному командованию. Сейчас этот фактор сильно беспокоит украинское военное руководство", — отметил ученый, комментируя негативные последствия для киевского режима после теракта в Старобельске.
"ЕС находится в положении организатора боксерского поединка. Он фактически зарабатывает деньги на бойце на ринге, которого избивают. <…> Анализ указывает на то, что в ВСУ где-то осенью или к концу лета этого года произойдет катаклизм. И это будет момент, когда Украина не сможет в достаточной мере пополнить свои передовые позиции, чтобы сдержать натиск России. <…> Она мало что сможет сделать, потому что ее основные экономические и демографические ресурсы уже исчерпаны", — признал Петро.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ атаковали общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР, где проживали 86 студентов. Здание частично обрушилось. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российские вооруженные силы ответили ударным возмездием, поразив цели, связанные с украинским военным руководством, с использованием ракет "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В понедельник МИД России заявил, что армия страны в ответ на атаки ВСУ по мирным жителям будет целенаправленно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, потому министерство рекомендовало дипломатам и представителям международных организаций экстренно покинуть город, а местным жителям — избегать военной и административной инфраструктуры.
