ЕС изучает вопрос замораживания потолка цен на нефть из России, пишут СМИ - 31.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
ЕС изучает вопрос замораживания потолка цен на нефть из России, пишут СМИ
ЕС изучает вопрос замораживания потолка цен на нефть из России, пишут СМИ
Евросоюз изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Bloomberg. | 31.05.2026, ПРАЙМ
12:15 31.05.2026 (обновлено: 13:56 31.05.2026)
 
ЕС изучает вопрос замораживания потолка цен на нефть из России, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Евросоюз изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Bloomberg.
"Европейский союз изучает вопрос временного замораживания потолка цен на российскую нефть на фоне того, как война на Ближнем Востоке длится уже четвертый месяц", - говорится в публикации агентства.
По данным агентства, замораживание цен на нефть позволит сохранить их текущий уровень. Как добавили источники, блок также рассматривает приостановку динамического и автоматического повышения цен на топливо до конца года в свете исключительных обстоятельств на Ближнем Востоке или ограничение цены в результате повышения 60 долларами, что соответствует максимальному уровню, установленному странами G7.
"Следующий пересмотр ценового потолка (на нефть - ред.) в июле, вероятно, приведет к повышению уровня как минимум до 65 долларов, что выше предыдущего порога в 60 долларов, установленного коллективно "Большой семеркой" (G7 - ред.)", - отметили источники.
Страны G7 с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Затем, официально с 3 сентября прошлого года, ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель, аналогичные меры приняли Британия, затем Швейцария, Канада, Новая Зеландия. Впоследствии ЕС, Великобритания и Новая Зеландия снизили потолок до 44,1 доллара за баррель.
В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
 
