Пашинян встал на путь русофобии, считает Киселев

Гендиректор "Россия сегодня" Киселев: Пашинян встал на путь русофобии
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - ПРАЙМ. Премьер Армении Никол Пашинян встал на путь русофобии, выбрав курс бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он обратил внимание, что психологически и даже внешне Пашинян все больше становится похож на Саакашвили, и, по его словам, они оба "экзальтированные и вредоносные мечтатели".
"Пашинян встал на путь русофобии и встал на курс Саакашвили. Он еще не готов прямо воевать с Россией, но уже откровенно переориентируется на Запад. Пашинян еще не набил себе на этом пути шишек и не жевал галстук, как Саакашвили, но уже встал на путь обмана своего народа, призывая сменить стратегический курс, отказавшись от льготных условий сотрудничества с Россией, и не бояться неизбежных высоких цен на газ в случае разрыва с Россией", - передает слова Киселева ИС "Вести".
Пример Саакашвили не заразителен, Грузия свой европейский опыт прошла и осознала по полной, отметил гендиректор.
"Теперь на этот круг заходит Армения. Стоит ли? Может, мудрее все же учиться на ошибках других? Впрочем, как говорят в России, свою голову не приставишь. Решать армянам", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ.