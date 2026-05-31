Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян встал на путь русофобии, считает Киселев - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260531/pashinyan-870367111.html
Пашинян встал на путь русофобии, считает Киселев
Пашинян встал на путь русофобии, считает Киселев - 31.05.2026, ПРАЙМ
Пашинян встал на путь русофобии, считает Киселев
Премьер Армении Никол Пашинян встал на путь русофобии, выбрав курс бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, считает генеральный директор международной... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T20:45+0300
2026-05-31T20:45+0300
политика
общество
армения
грузия
рф
никол пашинян
михаил саакашвили
владимир путин
"веди"
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1f/870367019_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_66c475b226bac32272f0f5e2b8e03a2f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - ПРАЙМ. Премьер Армении Никол Пашинян встал на путь русофобии, выбрав курс бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он обратил внимание, что психологически и даже внешне Пашинян все больше становится похож на Саакашвили, и, по его словам, они оба "экзальтированные и вредоносные мечтатели". "Пашинян встал на путь русофобии и встал на курс Саакашвили. Он еще не готов прямо воевать с Россией, но уже откровенно переориентируется на Запад. Пашинян еще не набил себе на этом пути шишек и не жевал галстук, как Саакашвили, но уже встал на путь обмана своего народа, призывая сменить стратегический курс, отказавшись от льготных условий сотрудничества с Россией, и не бояться неизбежных высоких цен на газ в случае разрыва с Россией", - передает слова Киселева ИС "Вести". Пример Саакашвили не заразителен, Грузия свой европейский опыт прошла и осознала по полной, отметил гендиректор. "Теперь на этот круг заходит Армения. Стоит ли? Может, мудрее все же учиться на ошибках других? Впрочем, как говорят в России, свою голову не приставишь. Решать армянам", - заключил он. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ.
https://1prime.ru/20260531/pashinyan-870364628.html
армения
грузия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/1f/870367019_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_c948ff8b107cc08dc189e5149c6f6d35.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , армения, грузия, рф, никол пашинян, михаил саакашвили, владимир путин, "веди", ес, еаэс
Политика, Общество , АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, РФ, Никол Пашинян, Михаил Саакашвили, Владимир Путин, "Веди", ЕС, ЕАЭС
20:45 31.05.2026
 
Пашинян встал на путь русофобии, считает Киселев

Гендиректор "Россия сегодня" Киселев: Пашинян встал на путь русофобии

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 31 мая - ПРАЙМ. Премьер Армении Никол Пашинян встал на путь русофобии, выбрав курс бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он обратил внимание, что психологически и даже внешне Пашинян все больше становится похож на Саакашвили, и, по его словам, они оба "экзальтированные и вредоносные мечтатели".
"Пашинян встал на путь русофобии и встал на курс Саакашвили. Он еще не готов прямо воевать с Россией, но уже откровенно переориентируется на Запад. Пашинян еще не набил себе на этом пути шишек и не жевал галстук, как Саакашвили, но уже встал на путь обмана своего народа, призывая сменить стратегический курс, отказавшись от льготных условий сотрудничества с Россией, и не бояться неизбежных высоких цен на газ в случае разрыва с Россией", - передает слова Киселева ИС "Вести".
Пример Саакашвили не заразителен, Грузия свой европейский опыт прошла и осознала по полной, отметил гендиректор.
"Теперь на этот круг заходит Армения. Стоит ли? Может, мудрее все же учиться на ошибках других? Впрочем, как говорят в России, свою голову не приставишь. Решать армянам", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Пашинян обещает строительство нового ж/д узла на севере Армении
18:23
 
ПолитикаОбществоАРМЕНИЯГРУЗИЯРФНикол ПашинянМихаил СаакашвилиВладимир Путин"Веди"ЕСЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала