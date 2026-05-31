США вывели из строя судно, пытавшееся прорвать блокаду Ирана
2026-05-31T00:01+0300
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. США вывели из строя сухогруз, направлявшийся через Оманский залив в иранский порт, пытаясь прорвать американскую блокаду, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника.
"Сухогруз Lian Star под флагом Гамбии проигнорировал многочисленные предупреждения американских сил ночью, пытаясь войти в иранский порт... Судно было выведено из строя американской авиацией в Оманском заливе", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, судно по-прежнему дрейфует в Оманском заливе. По словам источника агентства, американские военные не поднимались на борт сухогруза.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
