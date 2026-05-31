"Не получит ничего": в США заявили о переломном моменте для ВСУ в зоне СВО

2026-05-31T07:28+0300

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Украина лишилась статуса ключевого партнера США и осталась без американской поддержки, что, по мнению бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, приведет к неизбежному перелому в зоне СВО в пользу России. Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала Neutrality Studies."Какова позиция США на данный момент? В американской культуре есть такое выражение: если семья усыновляет ребенка, его называют „рыжим пасынком“. Он не любимчик, понимаете, он не часть близкого семейного круга. К нему всегда относятся как к чужаку. Вот кто сейчас Украина Соединенным Штатам. А полной противоположностью этого „рыжего пасынка“ выступает любимый сын — Израиль. Они получают всю любовь, все деньги, все оружие, а Украина не получит ничего. <…> Трамп не будет дальше втягиваться в ситуацию с Украиной. Я в этом практически уверен", — сообщил эксперт.По его мнению, ослабление активного участия Вашингтона в конфликте и неэффективность западного вооружения открывают перед Москвой возможность для решающего удара по киевскому режиму."Сейчас мы находимся на этапе, когда действия россиян станут переломным моментом. Это коренным образом изменит сам характер войны. И это произойдет потому, что теперь Россия понимает: Соединенные Штаты — это фактически бумажный тигр. Они могут нанести некоторый ущерб. <…> А все их чудо-оружие, поставленное Украине, не смогло нанести хоть сколько-нибудь заметный ущерб военному и промышленному потенциалу России", — признал Джонсон.Ранее Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что европейские чиновники все более обеспокоены нехваткой американского вооружения, что уже отражается на их собственных заказах и может привести к задержкам поставок в Украину. В статье отмечалось, что партнёры США допускают возможность долгих лет ожидания приобретенного оборудования.Москва неоднократно предупреждала западные страны о том, что поставка вооружений Украине не изменит положение дел и лишь затянет конфликт. Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО принимает непосредственное участие в противостоянии не только чрез поставки военной техники и оборудования, но и через обучение персонала.

