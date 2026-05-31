https://1prime.ru/20260531/svo-870360755.html

ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ

ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ - 31.05.2026, ПРАЙМ

ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ

ВС нанесены удары по цехам производства, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T12:35+0300

2026-05-31T12:35+0300

2026-05-31T14:05+0300

спецоперация на украине

россия

общество

украина

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865510242_0:85:3343:1965_1920x0_80_0_0_0a8d2fd8a8eac553ce46d62dc5454bc3.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. ВС нанесены удары по цехам производства, площадкам запуска беспилотников дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базам хранения горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах", - говорится в сообщении министерства.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, всу, минобороны рф