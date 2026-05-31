Пираты захватили нефтяной танкер у северо-восточного побережья Сомали
2026-05-31T23:38+0300
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Пираты захватили нефтяной танкер у северо-восточного побережья Сомали, сообщает сомалийская радиостанция Dalsan со ссылкой на местных чиновников и управление морских торговых операций Великобритании (UKMTО). "Танкер с нефтепродуктами был захвачен, предположительно, сомалийскими пиратами у северо-восточного побережья Сомали", - говорится в сообщении радиостанции. Судно было задержано неподалеку от региона Пунтленд, когда оно следовало из порта Бербера в столицу Сомали Могадишо. По данным Dalsan, танкер принадлежит пакистанскому бизнесмену. Власти не разглашают точное количество членов экипажа на борту, ведется расследование инцидента.
Dalsan: пираты захватили нефтяной танкер у северо-востокного побережья Сомали
