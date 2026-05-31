Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пираты захватили нефтяной танкер у северо-восточного побережья Сомали - 31.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260531/tanker-870369031.html
Пираты захватили нефтяной танкер у северо-восточного побережья Сомали
Пираты захватили нефтяной танкер у северо-восточного побережья Сомали - 31.05.2026, ПРАЙМ
Пираты захватили нефтяной танкер у северо-восточного побережья Сомали
Пираты захватили нефтяной танкер у северо-восточного побережья Сомали, сообщает сомалийская радиостанция Dalsan со ссылкой на местных чиновников и управление... | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T23:38+0300
2026-05-31T23:38+0300
происшествия
нефть
сомали
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863108311_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_417a860d55d985ed5676a9bf2b019ce1.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Пираты захватили нефтяной танкер у северо-восточного побережья Сомали, сообщает сомалийская радиостанция Dalsan со ссылкой на местных чиновников и управление морских торговых операций Великобритании (UKMTО). "Танкер с нефтепродуктами был захвачен, предположительно, сомалийскими пиратами у северо-восточного побережья Сомали", - говорится в сообщении радиостанции. Судно было задержано неподалеку от региона Пунтленд, когда оно следовало из порта Бербера в столицу Сомали Могадишо. По данным Dalsan, танкер принадлежит пакистанскому бизнесмену. Власти не разглашают точное количество членов экипажа на борту, ведется расследование инцидента.
https://1prime.ru/20260528/tribeca-870290723.html
сомали
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/03/863108311_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_85e0bf523142b599bdb47dee03f69226.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сомали, великобритания
Происшествия, Нефть, СОМАЛИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
23:38 31.05.2026
 
Пираты захватили нефтяной танкер у северо-восточного побережья Сомали

Dalsan: пираты захватили нефтяной танкер у северо-востокного побережья Сомали

© AP Photo / Mathieu PattierТанкер
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Танкер. Архивное фото
© AP Photo / Mathieu Pattier
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Пираты захватили нефтяной танкер у северо-восточного побережья Сомали, сообщает сомалийская радиостанция Dalsan со ссылкой на местных чиновников и управление морских торговых операций Великобритании (UKMTО).
"Танкер с нефтепродуктами был захвачен, предположительно, сомалийскими пиратами у северо-восточного побережья Сомали", - говорится в сообщении радиостанции.
Судно было задержано неподалеку от региона Пунтленд, когда оно следовало из порта Бербера в столицу Сомали Могадишо. По данным Dalsan, танкер принадлежит пакистанскому бизнесмену.
Власти не разглашают точное количество членов экипажа на борту, ведется расследование инцидента.
Флаг Турции на катере в Анталье - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
БПЛА атаковали три танкера у берегов Турции, пишут СМИ
28 мая, 16:35
 
ПроисшествияНефтьСОМАЛИВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала