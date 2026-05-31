"Провалилась с треском": СМИ высказались об Украине после прилета в Румынии
AD: инцидент в Румынии обнажил цель Запада искать предлоги для противодействия РФ
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Инцидент с ударом беспилотника в Румынии подтвердил, что Запад намеренно игнорирует провокации Киева и использует любое событие для усиления напряженности с Россией, сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.
"Становится все более очевидным, что европейские страны, входящие в ЕС и НАТО, ищут любой предлог для усиления напряженности в отношении России и пытаются любыми средствами постоянно подпитывать конфликт на Украине. <…> Однако запрос российского правительства к Румынии о предоставлении доказательств того, что беспилотник был российским (а не, что вполне вероятно, результатом украинской провокации), был отклонен", — отмечается в материале.
"Без западной помощи Украина — по сути, несостоявшееся государство, управляемое коррумпированными нацистско-фашистскими лидерами — быстро бы провалилась с треском. Киевское правительство предоставляет лишь пушечное мясо из своих молодых и не очень граждан, которые часто не хотят вступать в войну, но которых похищают прямо с улиц и отправляют на фронт", — подытожил он.
В пятницу румынское Министерство обороны сообщило, что беспилотник ударил по крыше дома в Галаце, ранив двух человек. Страна обвинила в инциденте Россию, однако доказательства не представила. При этом дрон не был перехвачен румынскими военными, хотя они его отслеживали.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала реакцию ЕС на инцидент с дронами паникой, целью которой является отвлечение внимания от преступлений Владимира Зеленского, включая убийства детей в Старобельске на деньги Брюсселя. Она подчеркнула, что все обвинения в адрес России со стороны стран ЕС бездоказательны: не представлено ни одного фактического аргумента.
Позднее российское посольство в Бухаресте заявило, что Румыния использовала падение дрона как повод для дипломатического обострения отношений с Москвой.
