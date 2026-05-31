https://1prime.ru/20260531/ukraina-870356692.html

"Натовцы под землей". В США раскрыли нюансы скрытой работы НАТО на Украине

"Натовцы под землей". В США раскрыли нюансы скрытой работы НАТО на Украине - 31.05.2026, ПРАЙМ

"Натовцы под землей". В США раскрыли нюансы скрытой работы НАТО на Украине

Военные специалисты НАТО, сотрудничающие с Вооруженными силами Украины, могут покинуть страну, что приведет к краху киевского режима, такое мнение в эфире... | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T07:26+0300

2026-05-31T07:26+0300

2026-05-31T07:27+0300

спецоперация на украине

украина

нато

сша

скотт риттер

сергей лавров

мид рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/59/837655991_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_2e05ed9b888791fe8235750f1721180a.jpg

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Военные специалисты НАТО, сотрудничающие с Вооруженными силами Украины, могут покинуть страну, что приведет к краху киевского режима, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер."В настоящее время под землей действует целая группа натовцев и американцев, работающих вместе с украинскими силами. Это может иметь фатальные последствия. <…> Если российские силы атакуют подземный центр, находящиеся там американские специалисты могут погибнуть. Когда это случится, начнется массовое бегство, и украинцы останутся в одиночестве", — заявил аналитик.Если указанный сценарий реализуется, Украину, на взгляд Риттера, ждет катастрофа.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что НАТО принимает прямое участие в конфликте на Украине не только через поставки военной техники и оборудования, но и через подготовку военнослужащих.

https://1prime.ru/20260530/evropa-870341393.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, сша, скотт риттер, сергей лавров, мид рф, всу