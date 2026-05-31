"Натовцы под землей". В США раскрыли нюансы скрытой работы НАТО на Украине - 31.05.2026, ПРАЙМ
"Натовцы под землей". В США раскрыли нюансы скрытой работы НАТО на Украине
спецоперация на украине
украина
нато
сша
скотт риттер
сергей лавров
мид рф
всу
украина, нато, сша, скотт риттер, сергей лавров, мид рф, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, США, Скотт Риттер, Сергей Лавров, МИД РФ, ВСУ
07:26 31.05.2026 (обновлено: 07:27 31.05.2026)
 
"Натовцы под землей". В США раскрыли нюансы скрытой работы НАТО на Украине

Аналитик Риттер: сотрудники НАТО, работающие с ВСУ, могут убежать с Украины

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Военные специалисты НАТО, сотрудничающие с Вооруженными силами Украины, могут покинуть страну, что приведет к краху киевского режима, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"В настоящее время под землей действует целая группа натовцев и американцев, работающих вместе с украинскими силами. Это может иметь фатальные последствия. <…> Если российские силы атакуют подземный центр, находящиеся там американские специалисты могут погибнуть. Когда это случится, начнется массовое бегство, и украинцы останутся в одиночестве", — заявил аналитик.

Если указанный сценарий реализуется, Украину, на взгляд Риттера, ждет катастрофа.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что НАТО принимает прямое участие в конфликте на Украине не только через поставки военной техники и оборудования, но и через подготовку военнослужащих.
"Мы под угрозой". Выпад Запада в адрес России вызвал гнев в США
Вчера, 07:01
 
