"Натовцы под землей". В США раскрыли нюансы скрытой работы НАТО на Украине
Аналитик Риттер: сотрудники НАТО, работающие с ВСУ, могут убежать с Украины
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Военные специалисты НАТО, сотрудничающие с Вооруженными силами Украины, могут покинуть страну, что приведет к краху киевского режима, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"В настоящее время под землей действует целая группа натовцев и американцев, работающих вместе с украинскими силами. Это может иметь фатальные последствия. <…> Если российские силы атакуют подземный центр, находящиеся там американские специалисты могут погибнуть. Когда это случится, начнется массовое бегство, и украинцы останутся в одиночестве", — заявил аналитик.
Если указанный сценарий реализуется, Украину, на взгляд Риттера, ждет катастрофа.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что НАТО принимает прямое участие в конфликте на Украине не только через поставки военной техники и оборудования, но и через подготовку военнослужащих.
