Украинские войска атаковали транспортный цех Запорожской АЭС
ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, уничтожив шесть автобусов и две "Газели", пострадавших среди персонала нет, сообщает пресс-слжуба станции. | 31.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-31T13:51+0300
2026-05-31T13:59+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, уничтожив шесть автобусов и две "Газели", пострадавших среди персонала нет, сообщает пресс-слжуба станции. "Сегодня удар вновь пришелся по транспортному цеху станции. За последние месяцы этот объект стал одним из наиболее часто атакуемых со стороны ВСУ. В результате сегодняшнего удара уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель". Пострадавших среди персонала нет", – говорится в сообщении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс".
ВСУ при атаке на транспортный цех ЗАЭС уничтожили 6 автобусов и две "Газели"