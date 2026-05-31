Украинские войска атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, уничтожив шесть автобусов и две "Газели", пострадавших среди персонала нет, сообщает пресс-слжуба станции. | 31.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-31T13:51+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, уничтожив шесть автобусов и две "Газели", пострадавших среди персонала нет, сообщает пресс-слжуба станции. "Сегодня удар вновь пришелся по транспортному цеху станции. За последние месяцы этот объект стал одним из наиболее часто атакуемых со стороны ВСУ. В результате сегодняшнего удара уничтожены шесть автобусов и два автомобиля "Газель". Пострадавших среди персонала нет", – говорится в сообщении, опубликованном в канале станции на платформе "Макс".

