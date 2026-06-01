Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Армения продолжит работать в ЕАЭС, заявил Пашинян - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/armeniya--870379109.html
Армения продолжит работать в ЕАЭС, заявил Пашинян
Армения продолжит работать в ЕАЭС, заявил Пашинян - 01.06.2026, ПРАЙМ
Армения продолжит работать в ЕАЭС, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, страна продолжит работать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T10:11+0300
2026-06-01T10:11+0300
мировая экономика
армения
никол пашинян
ес
еаэс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg
ЕРЕВАН, 1 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, страна продолжит работать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). "В Евразийском экономическом союзе мы работаем и будем продолжать работать до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным. А решение, естественно, должен будет принять народ Республики Армения путем референдума", - сказал Пашинян в видеообращении. По его словам, пока Армения официально не обратится для вступления в ЕС или пока не приблизится вплотную к статусу кандидата на членство в ЕС, проводить какой-либо референдум по этому вопросу нелогично. "Следовательно, мы продолжим спокойно, без полемики работать в ЕАЭС. И я уверен, что в этом направлении у нас еще есть потенциал, который в ближайшее время используем", - отметил Пашинян.
https://1prime.ru/20260531/armeniya-870365274.html
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:501:4000:3501_1920x0_80_0_0_9809c544ef9478d56dff6bcb2f7a07de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, армения, никол пашинян, ес, еаэс, россия
Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, ЕС, ЕАЭС, РОССИЯ
10:11 01.06.2026
 
Армения продолжит работать в ЕАЭС, заявил Пашинян

Пашинян: Армения продолжит работать в ЕАЭС

© fotolia.com / Regisser.comФлаг Армении
Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2026
Флаг Армении. Архивное фото
© fotolia.com / Regisser.com
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 1 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, страна продолжит работать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
"В Евразийском экономическом союзе мы работаем и будем продолжать работать до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным. А решение, естественно, должен будет принять народ Республики Армения путем референдума", - сказал Пашинян в видеообращении.
По его словам, пока Армения официально не обратится для вступления в ЕС или пока не приблизится вплотную к статусу кандидата на членство в ЕС, проводить какой-либо референдум по этому вопросу нелогично. "Следовательно, мы продолжим спокойно, без полемики работать в ЕАЭС. И я уверен, что в этом направлении у нас еще есть потенциал, который в ближайшее время используем", - отметил Пашинян.
Заготовка помидоров - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2026
Глава Минэкономики Армении оценил ситуацию с экспортом сельхозпродукции
Вчера, 19:19
 
Мировая экономикаАРМЕНИЯНикол ПашинянЕСЕАЭСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала