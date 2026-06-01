Армения продолжит работать в ЕАЭС, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, страна продолжит работать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T10:11+0300
ЕРЕВАН, 1 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, страна продолжит работать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). "В Евразийском экономическом союзе мы работаем и будем продолжать работать до того момента, когда выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом станет неизбежным. А решение, естественно, должен будет принять народ Республики Армения путем референдума", - сказал Пашинян в видеообращении. По его словам, пока Армения официально не обратится для вступления в ЕС или пока не приблизится вплотную к статусу кандидата на членство в ЕС, проводить какой-либо референдум по этому вопросу нелогично. "Следовательно, мы продолжим спокойно, без полемики работать в ЕАЭС. И я уверен, что в этом направлении у нас еще есть потенциал, который в ближайшее время используем", - отметил Пашинян.
Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, ЕС, ЕАЭС, РОССИЯ
Пашинян: Армения продолжит работать в ЕАЭС