Россия ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении
Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении, заявили в... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T20:04+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении, заявили в ведомстве. "Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию", - заявили там. "Учитывая изложенное, со 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур (из кода ТН ВЭД ЕАЭС0809: вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда свежего (из кода ТН ВЭД ЕАЭС 0806) происхождением и отправлением Республика Армения, а также на транзит указанной продукции в государства-члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции", - добавили в Россельхознадзоре.
