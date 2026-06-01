Россия ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении - 01.06.2026, ПРАЙМ
Россия ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении
2026-06-01T20:04+0300
2026-06-01T20:08+0300
20:04 01.06.2026 (обновлено: 20:08 01.06.2026)
 
Россия ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

Россельхознадзор со 2 июня ограничит ввоз косточковых плодов и винограда из Армении

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов - вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов - и винограда из Армении, заявили в ведомстве.
"Россельхознадзор фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в Россию", - заявили там.
"Учитывая изложенное, со 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур (из кода ТН ВЭД ЕАЭС0809: вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда свежего (из кода ТН ВЭД ЕАЭС 0806) происхождением и отправлением Республика Армения, а также на транзит указанной продукции в государства-члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции", - добавили в Россельхознадзоре.
