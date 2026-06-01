Дизтопливо на московских заправках за неделю подорожало на 56 копеек - 01.06.2026, ПРАЙМ
Дизтопливо на московских заправках за неделю подорожало на 56 копеек
Дизтопливо на московских заправках за неделю подорожало на 56 копеек

МТА: средняя цена на дизтопливо в Москве с 25 мая по 1 июня выросла на 56 копеек

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Средняя цена на дизельное топливо на заправках Москвы с 25 мая по 1 июня выросла на 56 копеек, до 78,49 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Цена на дизтопливо выросла во всех анализируемых сетях АЗС, кроме "Тебойла" и "Транс-АЗС".
Стоимость бензина за отчетный период также выросла. Литр АИ-92 подорожал в среднем на 24 копеек, до 64,67 рубля, АИ-95 - на 35 копеек, до 71,46 рубля. Цена на бензин АИ-100 увеличилась в среднем на 49 копеек - до 97,53 рубля за литр.
Стоимость бензина АИ-92 и АИ-100 выросла на всех заправках, кроме сетей "Лукойла" и "Транс-АЗС". Стоимость АИ-95 выросла также на всех заправках, кроме "Транс-АЗС".
Правительство РФ в конце апреля утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Предполагается, что соглашения отрегулируют до конца года поставки топлива на внутренний рынок и розничные цены исходя из прогнозной инфляции.
Помимо этого, действует еще комплекс мер. Так, запрет на экспорт бензина из России для нефтяников действует со 2 апреля до 31 июля. Одновременно с этим до 31 июля продолжает действовать запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей.
 
