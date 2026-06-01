Додон назвал решение выйти из СНГ ударом для экономики Молдавии

2026-06-01T00:45+0300

МИНСК, 1 июн – ПРАЙМ. Решение выйти из СНГ станет ударом для экономики Молдавии, заявил председатель молдавской Партии социалистов, экс-президент страны Игорь Додон. "Принятие таких решений – это еще один удар по молдавской экономике", - сказал он в интервью, показанном в воскресном эфире телеканала "Беларусь 1". По его словам, решение выйти из СНГ нынешняя власть Молдавии продвигает в надежде понравиться европейским кураторам. "Экономически это очень серьезная проблема, потому что у нас есть очень много секторов, где сейчас мы сотрудничаем на базе многосторонних соглашений в рамках СНГ: у нас нет двухсторонних", - отметил политик. Однако в качестве положительного момента он указал, что подобные решения быстро не реализуются. "Плюс в том, что это быстро не делается. С учетом того, что рейтинги нынешней власти падают, все понимают, что в ближайшее время власть в Молдове поменяется… Мы обязательно вернем и наше участие на платформе СНГ, и… на площадку ЕАЭС мы обязательно должны вернуться", - подчеркнул Додон. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого является, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. После прихода к власти в 2020 году президента Майи Санду республика взяла курс на разрыв связей с СНГ и интеграцию в ЕС.️ Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Молдавия уведомила исполком Содружества Независимых Государств о выходе из ключевых соглашений СНГ, однако изъявила желание остаться в 102 договорах экономической сферы в рамках Содружества.

