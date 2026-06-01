Эксперты рассказали о последствиях затягивания конфликта на Ближнем Востоке - 01.06.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о последствиях затягивания конфликта на Ближнем Востоке
2026-06-01T00:18+0300
00:18 01.06.2026
 
Эксперты рассказали о последствиях затягивания конфликта на Ближнем Востоке

"Ведомости": затягивание ближневосточного конфликта приведет к снижению добычи нефти

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Затягивание ближневосточного конфликта на срок до шести месяцев приведет к снижению добычи нефти в арабских странах на 7-10 миллионов баррелей в сутки, говорится в докладе "Мир - 2026: между столкновением и сотрудничеством", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
Аналитики проанализировали сценарии дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке.
"В первом сценарии предполагается ведение войны США и Израиля против Ирана на протяжении до шести месяцев: активные боевые операции не более трех месяцев, блокировка Ормузского пролива и снижение добычи на 7–10 миллионов баррелей в сутки в отдельные месяцы по сравнению с довоенным уровнем с последующим полным восстановлением частично разрушенной нефтегазовой инфраструктуры к началу 2027 года", - сказано в докладе.
Второй сценарий предполагает, что конфликт будет продолжаться 12 месяцев, из которых активные боевые действия будут длиться три-шесть месяцев.
В таком случае вероятны проведение ограниченной наземной операции США на островах Ирана в Ормузском проливе, частичная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива и нанесение значительного ущерба нефтегазовой инфраструктуре Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.
"Это приведет к более существенному снижению нефтедобычи (в пределах 15 миллионов баррелей в сутки в течение шести месяцев). Полное восстановление инфраструктуры возможно лишь к концу 2027 года", - сказано в документе.
Наконец, существует вероятность третьего сценария с риском эскалации конфликта на несколько лет. "В этом случае будет нанесен непоправимый ущерб нынешней нефтегазовой инфраструктуре Катара, Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта. Полное восстановление и строительство новой инфраструктуры затянется на среднесрочную перспективу. Мировая экономика в этом случае может оказаться в рецессии", - добавили аналитики.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
