Турция заключила соглашение по поставкам азербайджанского газа
Турецкая BOTAS заключила контракт на 15 лет на поставку 33 млрд кубов газа с Апшерона
СТАМБУЛ, 1 июн - ПРАЙМ. Турецкая нефтегазовая компания BOTAS заключила в понедельник соглашение на 15 лет на поставки суммарно 33 миллиардов кубометров газа с азербайджанского месторождения Апшерон, говорится в поступившем РИА Новости сообщении турецкого министерства энергетики и природных ресурсов.
"BOTAŞ заключила соглашение с SOCAR, TotalEnergies и ADNOC на 15 лет по новым поставкам газа. В соответствии с ним за счет новых инвестиций с 2029 года Турция получит в общей сложности 33 миллиарда кубометров газа", - сообщило ведомство.
Турецкое министерство отметило, что данный шаг приблизит Турцию к трансформации в энергетический центр и поспособствует безопасности энергопоставок в Европу.
Основными поставщиками природного газа в Турцию являются РФ, Азербайджан и Иран.
Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала с осени 2024 года долгосрочные соглашения о поставках в ее адрес СПГ с американской Mercuria, объемы поставок за 20 лет в совокупности составят эквивалент 70 миллиардов кубометров газа. Подписаны соглашения и с рядом других компаний, в том числе американскими ExxonMobil и Shell и французской TotalEnergies.
Анкара не собирается прекращать закупки газа у РФ, Россия всегда была и остается надежным поставщиком, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в конце ноября прошлого года. По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%.