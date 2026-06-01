ЯТЭК увеличила добычу газа по итогам 2025 года на 7,6%
2026-06-01T18:39+0300
ЯТЭК увеличила добычу газа по итогам 2025 года на 7,6%, до 1,967 миллиарда кубометров
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" бизнесмена Альберта Авдоляна) увеличила добычу газа по итогам 2025 года на 7,6%, до 1,967 миллиарда кубометров, следует из отчета компании.
Запасы природного газа ЯТЭК в 2025 году снизились на 0,3% и составили 657,1 миллиарда кубометров.
ЯТЭК занимается поиском, разведкой и добычей природного газа и газового конденсата на месторождениях и лицензионных участках недр в Республике Саха (Якутия).