"Вплоть до Львова": в США сообщили об отчаянии Зеленского из-за хода России - 01.06.2026, ПРАЙМ
"Вплоть до Львова": в США сообщили об отчаянии Зеленского из-за хода России
2026-06-01T06:49+0300
2026-06-01T06:58+0300
06:49 01.06.2026 (обновлено: 06:58 01.06.2026)
 
"Вплоть до Львова": в США сообщили об отчаянии Зеленского из-за хода России

МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пребывает в панике из-за возможности российской армии наносить разрушительные ракетные удары по территории Украины до самого Львова, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе на платформе Redacted.

"Зеленский на самом деле в довольно отчаянном положении. Он знает, что находится на последнем этапе своего существования. Поэтому он просит все, что кто-либо готов ему дать. Хорошая новость заключается в том, что большинство людей в Европе, которые слушали этого человека, больше не заинтересованы в этом. <…> У русских есть почти неисчерпаемый запас "Орешников", "Искандеров" и других ракет. Я думаю, что они нанесут огромный ущерб. <…> И они также ясно дали понять, что теперь будут наносить удары вглубь Украины, вплоть до Львова, если потребуется. Вот что грядет, и это начнется очень скоро", — подчеркнул военный.
Он добавил, что отказ Киева от мирных переговоров с Москвой окончательно лишает Украину геополитической состоятельности и ведет к утрате государственности.

"Украина возвращается к тому, чем она всегда была исторически, — не нацией, не национальным государством или независимой страной, а просто регионом. <…> Это реальность. К ней почти никогда никто не относился как к независимому государству, никоим образом", — напомнил Макгрегор.
Ранее, на прошлой неделе, в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что ответ на атаки ВСУ против мирных жителей будет заключаться в ударах по центрам принятия решений на Украине, большинство из которых расположены в Киеве. В связи с этим МИД рекомендовал дипломатам и представителям международных организаций покинуть столицу, а жителям города — избегать районов, где находятся военные и административные объекты.
