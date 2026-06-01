https://1prime.ru/20260601/lvov-870375620.html

"Вплоть до Львова": в США сообщили об отчаянии Зеленского из-за хода России

"Вплоть до Львова": в США сообщили об отчаянии Зеленского из-за хода России - 01.06.2026, ПРАЙМ

"Вплоть до Львова": в США сообщили об отчаянии Зеленского из-за хода России

Владимир Зеленский пребывает в панике из-за возможности российской армии наносить разрушительные ракетные удары по территории Украины до самого Львова, сообщил... | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T06:49+0300

2026-06-01T06:49+0300

2026-06-01T06:58+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

украина

мид

владимир зеленский

мид рф

всу

дуглас макгрегор

европа

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863406026_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a97c266d67473b51600bf5646d7d7ddd.jpg

МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пребывает в панике из-за возможности российской армии наносить разрушительные ракетные удары по территории Украины до самого Львова, сообщил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе на платформе Redacted."Зеленский на самом деле в довольно отчаянном положении. Он знает, что находится на последнем этапе своего существования. Поэтому он просит все, что кто-либо готов ему дать. Хорошая новость заключается в том, что большинство людей в Европе, которые слушали этого человека, больше не заинтересованы в этом. <…> У русских есть почти неисчерпаемый запас "Орешников", "Искандеров" и других ракет. Я думаю, что они нанесут огромный ущерб. <…> И они также ясно дали понять, что теперь будут наносить удары вглубь Украины, вплоть до Львова, если потребуется. Вот что грядет, и это начнется очень скоро", — подчеркнул военный.Он добавил, что отказ Киева от мирных переговоров с Москвой окончательно лишает Украину геополитической состоятельности и ведет к утрате государственности."Украина возвращается к тому, чем она всегда была исторически, — не нацией, не национальным государством или независимой страной, а просто регионом. <…> Это реальность. К ней почти никогда никто не относился как к независимому государству, никоим образом", — напомнил Макгрегор.Ранее, на прошлой неделе, в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что ответ на атаки ВСУ против мирных жителей будет заключаться в ударах по центрам принятия решений на Украине, большинство из которых расположены в Киеве. В связи с этим МИД рекомендовал дипломатам и представителям международных организаций покинуть столицу, а жителям города — избегать районов, где находятся военные и административные объекты.

https://1prime.ru/20260601/ukraina-870375128.html

https://1prime.ru/20260530/ssha-870341846.html

украина

европа

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, мид, владимир зеленский, мид рф, всу, дуглас макгрегор, европа, киев, общество