Нефть дорожает на фоне неопределенности по возможной сделке с Ираном

Мировые цены на нефть после открытия торгов дорожают на 1-3% на фоне неопределенности по возможной сделке между США и Ираном, следует из данных торгов. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T01:46+0300

2026-06-01T02:22+0300

энергетика

нефть

рынок

иран

сша

тегеран

дональд трамп

new york times

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов дорожают на 1-3% на фоне неопределенности по возможной сделке между США и Ираном, следует из данных торгов. По состоянию на 01.12 мск, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,42% относительно предыдущего закрытия до 93,36 доллара за баррель, а цена июльских фьючерсов на WTI росла на 2,62% до 89,65 доллара. При этом в 01.09 мск рост цены на июльские фьючерсы на WTI достигал 3% - до 90,01 доллара. Президент США Дональд Трамп в конце мая провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ утверждали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. В воскресенье газета New York Times утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану.

