Цены на нефть начали расти после сообщений о переговорах Ирана и США

Мировые цены на нефть в понедельник усилили рост до 5% на фоне сообщений о приостановке Ираном обмена посланиями с США, следует из данных торгов. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T16:34+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник усилили рост до 5% на фоне сообщений о приостановке Ираном обмена посланиями с США, следует из данных торгов. По состоянию на 16.25 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5% относительно предыдущего закрытия - до 95,68 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI - на 5,36%, до 92,07 доллара. В понедельник агентство Tasnim сообщило, что Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Соблюдение режима прекращения огня в Ливане было одним из положений договоренности Тегерана и Вашингтона о перемирии. До публикации сообщения цены на нефть обеих марок дорожали на 2-2,5%.

рынок, нефть, иран, сша, ливан