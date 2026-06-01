Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи, пишут СМИ

Reuters: Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи на 188 тысяч б/с в июле
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - на встрече 7 июня рассмотрят увеличение добычи нефти в июле совокупно еще на 188 тысяч баррелей в сутки, несмотря на перебои в судоходстве через Ормузский пролив, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе.
"Страны-производители нефти ОПЕК+, вероятно, согласуют дальнейшее повышение целевого показателя добычи на июль на встрече в воскресенье... хотя война с Ираном помешала нескольким странам выполнить предыдущие планы по увеличению добычи. Ежемесячный целевой показатель, установленный семью странами, должен увеличиться примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июле", - пишет агентство.
Как указывают собеседники Рейтера, окончательное решение еще не было принято.
Агентство пишет, что делегаты ОПЕК+ будут находиться в Вене в понедельник и вторник на для проведения технических совещаний и презентаций. Согласно данным Рейтера, ожидается, что встречи профильных министров стран ОПЕК+ 7 июня пройдут в онлайн-формате.
Рейтер указывает, что представители ОПЕК, Саудовской Аравии и России не ответили на запросы агентства о комментариях.
Семь стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Вышедшие с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.