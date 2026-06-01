Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи, пишут СМИ - 01.06.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260601/neft-870391911.html
Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи, пишут СМИ
Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи, пишут СМИ - 01.06.2026, ПРАЙМ
Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи, пишут СМИ
Семь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - на встрече 7 июня рассмотрят... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T18:48+0300
2026-06-01T18:48+0300
нефть
саудовская аравия
ирак
казахстан
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75300/92/753009220_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_83376d44488da856006329d61953c925.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - на встрече 7 июня рассмотрят увеличение добычи нефти в июле совокупно еще на 188 тысяч баррелей в сутки, несмотря на перебои в судоходстве через Ормузский пролив, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе. "Страны-производители нефти ОПЕК+, вероятно, согласуют дальнейшее повышение целевого показателя добычи на июль на встрече в воскресенье... хотя война с Ираном помешала нескольким странам выполнить предыдущие планы по увеличению добычи. Ежемесячный целевой показатель, установленный семью странами, должен увеличиться примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июле", - пишет агентство. Как указывают собеседники Рейтера, окончательное решение еще не было принято. Агентство пишет, что делегаты ОПЕК+ будут находиться в Вене в понедельник и вторник на для проведения технических совещаний и презентаций. Согласно данным Рейтера, ожидается, что встречи профильных министров стран ОПЕК+ 7 июня пройдут в онлайн-формате. Рейтер указывает, что представители ОПЕК, Саудовской Аравии и России не ответили на запросы агентства о комментариях. Семь стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Вышедшие с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.
https://1prime.ru/20260601/neft-870389309.html
саудовская аравия
ирак
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75300/92/753009220_0:63:2000:1563_1920x0_80_0_0_e0a5a5d9e54d2d872a4f85d69c46c9cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, КАЗАХСТАН, ОПЕК
18:48 01.06.2026
 
Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи, пишут СМИ

Reuters: Семь стран ОПЕК+ планируют увеличить предел нефтедобычи на 188 тысяч б/с в июле

# ОПЕК
# ОПЕК
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ с "добровольными" (сверх квот) ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - на встрече 7 июня рассмотрят увеличение добычи нефти в июле совокупно еще на 188 тысяч баррелей в сутки, несмотря на перебои в судоходстве через Ормузский пролив, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе.
"Страны-производители нефти ОПЕК+, вероятно, согласуют дальнейшее повышение целевого показателя добычи на июль на встрече в воскресенье... хотя война с Ираном помешала нескольким странам выполнить предыдущие планы по увеличению добычи. Ежемесячный целевой показатель, установленный семью странами, должен увеличиться примерно на 188 тысяч баррелей в сутки в июле", - пишет агентство.
Как указывают собеседники Рейтера, окончательное решение еще не было принято.
Агентство пишет, что делегаты ОПЕК+ будут находиться в Вене в понедельник и вторник на для проведения технических совещаний и презентаций. Согласно данным Рейтера, ожидается, что встречи профильных министров стран ОПЕК+ 7 июня пройдут в онлайн-формате.
нефтекачалки
Цены на нефть начали расти после сообщений о переговорах Ирана и США
16:34
Рейтер указывает, что представители ОПЕК, Саудовской Аравии и России не ответили на запросы агентства о комментариях.
Семь стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Вышедшие с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.
 
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАККАЗАХСТАНОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала