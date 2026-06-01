В посольстве России рассказали о задержанном Францией танкере

Капитаном задержанного в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска, по предварительным данным, является гражданин России, сообщили РИА Новости в...

2026-06-01T11:40+0300

ПАРИЖ, 1 июн – ПРАЙМ. Капитаном задержанного в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска, по предварительным данным, является гражданин России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже. "По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера Tagor является российский гражданин", - сообщили агентству в дипмиссии. Посольство России запросило у властей Франции информацию о наличии россиян на задержанном танкере Tagor, ответа от французского МИД пока нет, добавили в российской дипмиссии."В целом, никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было", - уточнили в посольстве.Ранее французские ВМС задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. По утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о судне, которое якобы находится "под международными санкциями". Он опубликовал в своих соцсетях кадры его задержания, на которых видно, как военные десантируются на танкер с вертолета, а затем с оружием осматривают его изнутри.

