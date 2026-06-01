https://1prime.ru/20260601/posolstvo-870381961.html
В посольстве России рассказали о задержанном Францией танкере
В посольстве России рассказали о задержанном Францией танкере - 01.06.2026, ПРАЙМ
В посольстве России рассказали о задержанном Францией танкере
Капитаном задержанного в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска, по предварительным данным, является гражданин России, сообщили РИА Новости в... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T11:40+0300
2026-06-01T11:40+0300
2026-06-01T11:47+0300
россия
мурманск
рф
франция
танкер
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
ПАРИЖ, 1 июн – ПРАЙМ. Капитаном задержанного в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска, по предварительным данным, является гражданин России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже. "По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера Tagor является российский гражданин", - сообщили агентству в дипмиссии. Посольство России запросило у властей Франции информацию о наличии россиян на задержанном танкере Tagor, ответа от французского МИД пока нет, добавили в российской дипмиссии."В целом, никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было", - уточнили в посольстве.Ранее французские ВМС задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. По утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о судне, которое якобы находится "под международными санкциями". Он опубликовал в своих соцсетях кадры его задержания, на которых видно, как военные десантируются на танкер с вертолета, а затем с оружием осматривают его изнутри.
https://1prime.ru/20260528/tribeca-870290723.html
мурманск
рф
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурманск, рф, франция, танкер
РОССИЯ, МУРМАНСК, РФ, ФРАНЦИЯ, танкер
В посольстве России рассказали о задержанном Францией танкере
Капитаном задержанного ВМС Франции танкера Tagor, предварительно, оказался россиянином
ПАРИЖ, 1 июн – ПРАЙМ. Капитаном задержанного в Атлантике танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска, по предварительным данным, является гражданин России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
"По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера Tagor является российский гражданин", - сообщили агентству в дипмиссии.
Посольство России запросило у властей Франции
информацию о наличии россиян на задержанном танкере Tagor, ответа от французского МИД пока нет, добавили в российской дипмиссии.
"В целом, никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было", - уточнили в посольстве.
Ранее французские ВМС задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска
под ложным флагом. По утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о судне, которое якобы находится "под международными санкциями". Он опубликовал в своих соцсетях кадры его задержания, на которых видно, как военные десантируются на танкер с вертолета, а затем с оружием осматривают его изнутри.
БПЛА атаковали три танкера у берегов Турции, пишут СМИ