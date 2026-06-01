В России начинает действовать система подтверждения поставок из стран ЕАЭС - 01.06.2026, ПРАЙМ
В России начинает действовать система подтверждения поставок из стран ЕАЭС
В России начинает действовать система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая создает равные... | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T00:27+0300
00:27 01.06.2026
 
В России начинает действовать система подтверждения поставок из стран ЕАЭС

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В России начинает действовать система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая создает равные конкурентные условия для бизнеса и совершенствует администрирование косвенных налогов.
СПОТ является национальной системой подтверждения ожидания поставки товаров из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии) российскими импортерам. Она позволяет контролировать законность пересечения товаром российской границы и предотвращать уклонение от уплаты косвенных налогов в бюджеты, а также обеспечивать законность оборота ввозимых в РФ товаров. Оператором СПОТ выступает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
В основе СПОТ лежит цифровой сервис налоговой службы, через который импортеры за два дня до ввоза товара должны подать документ о предстоящей поставке с указанием участников сделки, сведений о товаре, транспортном средстве, дате ввоза. Также импортер обязан внести обеспечительный платеж в сумме подлежащих уплате косвенных налогов (НДС и акцизов). Исключения предусмотрены для отдельных категорий лиц - крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга, уполномоченных экономических операторов и ряда других.
После этого поставке присваивается QR-код (цифровой идентификатор подтвержденной поставки) на каждую партию, который проверяется на таможне. При этом мобильные группы ФТС РФ работают по принципу выборочного контроля: проверке подвергаются не все транспортные средства подряд, а только те, которые попадают в систему риск-профилирования.
Сначала CПOT будет распространяться на товары, ввозимые в Россию из ЕАЭС автомобильным транспортом, а в дальнейшем по решению правительства РФ она может быть распространена и на иные виды транспорта.
Система не будет распространяться на наличные денежные средства, ценные бумаги, нефть, выработанные из нее товары, электроэнергию, товары, перемещаемые физическими лицами для личного пользования. Данная система не будет распространяться и на товары, перемещаемые между Калининградской областью и остальной частью территории РФ, на перемещаемые через Россию из одной станы ЕАЭС в другую, а также на товары, перечень которых определит кабмин РФ.
Минфин РФ ожидает от запуска СПОТ дополнительные поступления в бюджет в объеме порядка 300 миллиардов рублей ежегодно, сообщал в марте министр финансов РФ Антон Силуанов.
 
