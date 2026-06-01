"Головная боль для Минфина". Почему рубль оказался сильнее доллара - 01.06.2026, ПРАЙМ

Укрепление рубля — подарок для россиян, но настоящая головная боль для бюджета. Власти ищут источники его пополнения. Почему нацвалюта оказалась на коне и кому... | 01.06.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Укрепление рубля — подарок для россиян, но настоящая головная боль для бюджета. Власти ищут источники его пополнения. Почему нацвалюта оказалась на коне и кому на самом деле это выгодно, разбирался "Прайм".Расклад в пользу рубляПо данным Bloomberg, с апреля рубль укрепился к доллару на 12 процентов, до 72,6 — максимум с февраля 2023-го. На внебиржевом рынке во второй половине мая было и 69.С начала года — усиление на 18 процентов, самый высокий показатель в мире. Причина — сочетание высокой ключевой ставки, блокировки Ормузского пролива и притока нефтедолларов из-за взлета котировок (больше ста долларов за баррель). Но есть и внутренние факторы, отмечают эксперты."Предложение валюты опережает спрос. Экспортеры продают выручку, импорт ограничен санкциями, логистика осложнена, платежная инфраструктура в постоянной трансформации, а по-прежнему высокая ключевая ставка поддерживает рублевые активы", — перечисляет Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова.Банк России в апрельском обзоре указывал, что чистые продажи валюты нефинансовыми компаниями выросли в апреле в два раза к марту, до 29,8 миллиарда долларов. Интерес к американской денежной единице постепенно ослабевает: в расчетах все чаще применяются рубль и юань, а российско-китайская торговля уже оценивается в 240 миллиардов долларов. Своя валюта в такой ситуации нужнее.Где справедливость?Доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, академический руководитель программы "Финансовые и фондовые рынки" Алексей Бачеров подчеркивает: "Факторы, определяющие курс валюты, зависят друг от друга, причем нелинейно".И их значимость меняется, поэтому ссылаться только на нефтяные котировки, сальдо экспорта-импорта или бюджетные доходы недостаточно. "Ничто, как показывают мои исследования, не позволяет точно предсказать курс", — добавляет он.Например, бюджетное правило отвязало рубль от нефти. Переход на плавающий курс и таргетирование инфляции изменили зависимость от экспортно-импортных операций. Прежние принципы, на которые все ориентировались, перестали работать.К тому же нефтегазовый сектор в структуре доходов бюджета с 2011-го уменьшился с 50 до 23 процентов, а заморозка резервов и переориентация на расчеты в юанях и рупиях еще больше усложнили картину.Две стороны крепкого рубляДля населения и бизнеса крепкий рубль — это несомненный плюс. Импортные товары, лекарства, автомобили и зарубежные поездки дешевеют, а высокая ключевая ставка делает рублевые сбережения привлекательными. Однако для бюджета и экспортеров последствия менее приятны.По оценкам президента РСПП Александра Шохина, один рубль укрепления курса к доллару обходится казне в сто миллиардов рублей в месяц."Налоги и пошлины в экспортной экономике завязаны на валютную цену сырья, а бюджетные расходы номинированы в рублях. И чем ниже курс доллара, тем меньше рублей дает экспортная выручка — настоящая головная боль для Минфина", — пояснил Михаил Гордиенко.Это уже проявилось в бюджетных данных за январь–апрель: дефицит 5,8 триллиона рублей при нефтегазовых доходах 2,3 триллиона. Покупка валюты и золота по бюджетному правилу теоретически должна сглаживать курс, но так происходит не всегда.Фактически налицо конфликт между целью победить инфляцию, для которой важна высокая ставка и дешевый импорт, и необходимостью пополнять бюджет, где приоритет — стабильность государственных финансов. Наиболее комфортным эксперты называют курс 80–90 за доллар. Это устроило бы всех.Скорее всего, во втором полугодии рубль ослабеет. ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, импорт начнет восстанавливаться, а Минфин нарастит закупки валюты. Рубль вернется в более привычный диапазон 75–80, а в долгосрочной перспективе к 85. Впрочем, некоторые аналитики не исключают и сценария с укреплением до 65 за доллар.Возможности для АмерикиДональд Трамп публично декларирует: "Сильной стране — сильная валюта". Но это все на публику. На деле ему нужен слабый доллар, чтобы сделать американскую экономику более конкурентоспособной. Это позволит США больше зарабатывать и обновлять производства. Примерно так действует и Китай, искусственно ослабляя юань и наводняя мир дешевыми товарами.Министр торговли США Говард Латник в феврале называл слабый доллар "более естественным" для торговли и роста экспорта. Однако важны и причины этого ослабления. Эксперты указывают не только на ожидание снижения ставок, но и на тарифную неопределенность, политическую волатильность, угрозы в адрес ФРС и рост дефицита бюджета."Если доллар дешевеет из-за потери доверия к американской экономике, фискальной политике, стабильности ФРС, увеличения долга или инфляционных рисков — это угроза, предвестник кризиса", — уверен Гордиенко.По мнению Алексея Бачерова, все идет к глобальной перестройке системы мировых финансов."Отказ Саудовской Аравии продлевать "нефтедолларовое соглашение", рост экономики Китая и вообще Азии свидетельствуют о существенных изменениях, которые в итоге приведут к новому паритету в курсах всех мировых валют, в том числе и рубля", — полагает он.Таким образом, система, в которой доллар был безусловным убежищем для сбережений и безальтернативной резервной валютой, рушится на глазах. Экономика США сталкивается с реиндустриализацией и увеличением долга, Китай набирает экономическую мощь, а рубль — пусть и временно — оказался на коне.

