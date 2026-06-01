РЖД запускают услугу по перевозке детей под присмотром проводника
2026-06-01T00:18+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. РЖД запускают на целом ряде маршрутов услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет под присмотром проводника.
Ранее услуга сопровождения детей была доступна только в поездах "Сапсан. Там она появилась в 2013 году. В среднем в год ее оформляют порядка 300 родителей или законных представителей детей в возрасте от 10 до 16 лет. Согласно правилам перевозок в поездах дальнего следования дети без сопровождения взрослых могут проезжать с 10 лет.
Так, согласно сообщению РЖД, с 1 июня пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых. В том числе в поездах: "Аврора", "Буревестник", "Ласточка" (например, Москва – Смоленск, Роза Хутор – Краснодар, Таганрог – Новороссийск), "Финист" (например, Екатеринбург – Тюмень, Екатеринбург – Пермь).
В пути за детьми будут присматривать сотрудники поездной бригады: начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции.
При посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку (выдается в кассе), квитанцию об оплате услуги.
На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении.
Стоимость услуги, согласно информации на сайте РЖД, составляет 1 500 рублей.
