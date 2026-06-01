Погрузка на сети РЖД в мае выросла на 0,5%

Погрузка на сети РЖД в январе-мае 2026 года снизилась на 1,4% в годовом выражении, том числе в мае - выросла на 0,5%, сообщала компания. | 01.06.2026, ПРАЙМ

2026-06-01T11:23+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в январе-мае 2026 года снизилась на 1,4% в годовом выражении, том числе в мае - выросла на 0,5%, сообщала компания."Погрузка за январь-май 2026 года, по оперативным данным, составила 458,7 млн тонн, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года… По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в мае 2026 года составила 95 млн тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении РЖД.Ключевыми драйверами роста погрузки в мае РЖД называют каменный уголь (+4,7% к маю 2025 года), зерно (рост в 1,7 раза), цветную руду (+15%). Также положительную динамику показали лесные грузы (+1,8%) и цемент (+4%).Экспортные перевозки грузов в восточном направлении в мае увеличились на 9,6%, до 14,4 миллиона тонн, в том числе удобрений (в 2,8 раза), нефтеналивных грузов (+46,8%), зерна (в 6,2 раза), угля (+4,9%), черных металлов (+50,1%), а также цветной руды (+28,9%).Среди железных дорог рост погрузки в мае обеспечили Калининградская (+69,8%), Красноярская (+9,9%), Дальневосточная (+9,7%), Приволжская (+5,8%), Западно-Сибирская (+5,2%), Юго-Восточная (+2%), Куйбышевская (+2,3%) и Южно-Уральская (+3,6%)."В мае на сети РЖД продолжилось сокращение отставания к показателям прошлого года как по погрузке, так и по грузообороту, который второй месяц подряд растет на 4,1%. Опережающий рост грузооборота указывает на увеличение дальности перевозок, что связано с переориентацией грузопотоков на более длинные маршруты, прежде всего на восточное направление", - отмечают РЖД.

