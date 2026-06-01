Семь стран ОПЕК+ в июне повышают предел нефтедобычи - 01.06.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Семь стран ОПЕК+ в июне повышают предел нефтедобычи
2026-06-01T00:21+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) в июне повышают предельный уровень нефтедобычи на 185 тысяч баррелей в сутки с учетом графика компенсаций.
"Семерка", помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеет дополнительные ограничения. Вышедшие с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.
На майском заседании семь стран решили увеличить предел нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Этот показатель сопоставим с майским увеличением на 206 тысяч баррелей в сутки - из него просто исключена доля покинувших альянс ОАЭ.
Однако в мае-июне Казахстан и Оман компенсировали ранее допущенное перепроизводство. С учетом графика компенсаций, в мае предельный уровень производства составлял 29,363 миллиона баррелей в сутки для всех семи стран, а в июне он вырастет на 185 тысяч баррелей, до 29,548 тысяч баррелей в сутки.
На встрече 7 июня "семерка" обсудит планы по добыче нефти на июль. Также в этот день пройдут заседания мониторингового комитета и всех глав делегаций стран ОПЕК+.
 
