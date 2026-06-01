Сын Алекперова возглавил список богатейших наследников миллиардеров
2026-06-01T07:54+0300
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Сын экс-главы и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф возглавил список богатейших наследников российских миллиардеров в глобальном рейтинге Forbes, сообщает издание.
Состояние Алекперова-младшего оценивается в 560 миллионов долларов.
Отмечается, что ему принадлежит 0,2% акций созданного отцом "Лукойла", но у него есть также свой бизнес - холдинг "Экто", который в марте прошлого года был передан в личный фонд ЮВС. Фонд на конец того года оценивал вложения в "Экто" в 31 миллиард рублей, а переданные в фонд ликвидные активы - в 4,9 миллиарда, что в сумме по курсу на конец года составляет 460 миллионов долларов.
Дочь основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Виктория Михельсон заняла вторую строчку рейтинга. Уточняется, что в 2023 году отец передал Виктории компанию ГЭС-2 и 2,3% акций "Новатэка".
На третье место списка богатейших наследников российских миллиардеров попали дети основателя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко - Тара и Адриан.
