Во Франции задержали нефтяной танкер, якобы следовавший из России - 01.06.2026, ПРАЙМ
Во Франции задержали нефтяной танкер, якобы следовавший из России
2026-06-01T11:17+0300
ПАРИЖ, 1 июн - ПРАЙМ. Французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из российского Мурманска, сообщила в понедельник морская префектура Франции по Атлантическому региону.
"Военно-морские силы Франции 31 мая 2026 года провели операцию в открытом море более чем в 400 морских милях к западу от Бретани в отношении нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска", - утверждается в заявлении за сайте властей.
По утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о танкере Tagor, который якобы находится "под международными санкциями". Он также опубликовал в своих соцсетях кадры его задержания. На них видно, как на судно с вертолета десантируются военные, которые потом с оружием осматривают его изнутри.
Французские ВМС поднялись на борт судна, чтобы проверить его государственную принадлежность на фоне подозрений в том, что оно якобы шло под ложным флагом, сообщает префектура.
После проверки документов, которая "подтвердила опасения" французских властей, в прокуратуру Бреста было подано заявление, а само судно по требованию прокурора было перенаправлено, сказано в заявлении.
Флаг Турции на катере в Анталье - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2026
БПЛА атаковали три танкера у берегов Турции, пишут СМИ
28 мая, 16:35
В настоящее время французские ВМС сопровождают его до места якорной стоянки.
Власти Франции утверждают, что операция была проведена в соответствии с международным правом. Отмечается, что задержание судна было произведено в сотрудничестве с союзниками, в том числе с Великобританией.
Это уже не первый случай задержания французскими властями судна под иностранным флагом, подозреваемого в принадлежности к РФ.
В РФ ранее называли подобные действия Запада "пиратством XXI века".
 
