Во Франции задержали нефтяной танкер, якобы следовавший из России

2026-06-01T11:17+0300

ПАРИЖ, 1 июн - ПРАЙМ. Французские ВМС задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер, якобы следовавший из российского Мурманска, сообщила в понедельник морская префектура Франции по Атлантическому региону. "Военно-морские силы Франции 31 мая 2026 года провели операцию в открытом море более чем в 400 морских милях к западу от Бретани в отношении нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска", - утверждается в заявлении за сайте властей. По утверждению президента Франции Эммануэля Макрона, речь идет о танкере Tagor, который якобы находится "под международными санкциями". Он также опубликовал в своих соцсетях кадры его задержания. На них видно, как на судно с вертолета десантируются военные, которые потом с оружием осматривают его изнутри. Французские ВМС поднялись на борт судна, чтобы проверить его государственную принадлежность на фоне подозрений в том, что оно якобы шло под ложным флагом, сообщает префектура. После проверки документов, которая "подтвердила опасения" французских властей, в прокуратуру Бреста было подано заявление, а само судно по требованию прокурора было перенаправлено, сказано в заявлении. В настоящее время французские ВМС сопровождают его до места якорной стоянки. Власти Франции утверждают, что операция была проведена в соответствии с международным правом. Отмечается, что задержание судна было произведено в сотрудничестве с союзниками, в том числе с Великобританией. Это уже не первый случай задержания французскими властями судна под иностранным флагом, подозреваемого в принадлежности к РФ. В РФ ранее называли подобные действия Запада "пиратством XXI века".

