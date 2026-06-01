Действия Франции по задержанию танкера граничат с пиратством, заявил Песков - 01.06.2026, ПРАЙМ
Действия Франции по задержанию танкера граничат с пиратством, заявил Песков
2026-06-01T12:37+0300
2026-06-01T12:38+0300
россия
франция
рф
мурманск
дмитрий песков
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, РФ, МУРМАНСК, Дмитрий Песков
Действия Франции по задержанию танкера граничат с пиратством, заявил Песков

Песков назвал задержание Францией танкера Tagor незаконным и граничащим с пиратством

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении этого судна. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, по предварительным данным, является гражданин России.
"Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Россия продолжит предпринимать меры для обеспечения сохранности грузов в море с учетом негативного опыта.
В посольстве России рассказали о задержанном Францией танкере
