https://1prime.ru/20260601/tanker-870383274.html
Действия Франции по задержанию танкера граничат с пиратством, заявил Песков
Действия Франции по задержанию танкера граничат с пиратством, заявил Песков - 01.06.2026, ПРАЙМ
Действия Франции по задержанию танкера граничат с пиратством, заявил Песков
В Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T12:37+0300
2026-06-01T12:37+0300
2026-06-01T12:38+0300
россия
франция
рф
мурманск
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении этого судна. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, по предварительным данным, является гражданин России. "Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Россия продолжит предпринимать меры для обеспечения сохранности грузов в море с учетом негативного опыта.
https://1prime.ru/20260601/posolstvo-870381961.html
франция
рф
мурманск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9b686d2b0ce6053ea5b097273ac55475.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, рф, мурманск, дмитрий песков
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, РФ, МУРМАНСК, Дмитрий Песков
Действия Франции по задержанию танкера граничат с пиратством, заявил Песков
Песков назвал задержание Францией танкера Tagor незаконным и граничащим с пиратством