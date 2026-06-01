Действия Франции по задержанию танкера граничат с пиратством, заявил Песков

В Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2026-06-01T12:37+0300

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В Кремле считают незаконными и граничащими с пиратством действия Франции по задержанию танкера Tagor, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о действиях в отношении этого судна. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, по предварительным данным, является гражданин России. "Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Россия продолжит предпринимать меры для обеспечения сохранности грузов в море с учетом негативного опыта.

