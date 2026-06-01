Трамп заявил, что не беспокоится из-за цен на нефть - 01.06.2026, ПРАЙМ
Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за роста цен на нефть вследствие конфликта с Ираном, пишет CNBC. | 01.06.2026, ПРАЙМ
Нефть, ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за роста цен на нефть вследствие конфликта с Ираном, пишет CNBC.
Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Оно также заявило о готовности Ирана полностью ограничить судоходство в Ормузском проливе.
"Он (Трамп - ред.) также заявил, что его не беспокоят цены на нефть, которые резко выросли после сообщения иранских государственных СМИ о том, что Тегеран обещает "полностью заблокировать" Ормузский пролив в дополнение к прекращению переговоров", - сообщает CNBC после интервью с президентом.
