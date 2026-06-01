https://1prime.ru/20260601/tramp-870393513.html
Трамп заявил, что не беспокоится из-за цен на нефть
Трамп заявил, что не беспокоится из-за цен на нефть - 01.06.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не беспокоится из-за цен на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за роста цен на нефть вследствие конфликта с Ираном, пишет CNBC. | 01.06.2026, ПРАЙМ
2026-06-01T20:53+0300
2026-06-01T20:53+0300
2026-06-01T20:53+0300
нефть
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за роста цен на нефть вследствие конфликта с Ираном, пишет CNBC. Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Оно также заявило о готовности Ирана полностью ограничить судоходство в Ормузском проливе. "Он (Трамп - ред.) также заявил, что его не беспокоят цены на нефть, которые резко выросли после сообщения иранских государственных СМИ о том, что Тегеран обещает "полностью заблокировать" Ормузский пролив в дополнение к прекращению переговоров", - сообщает CNBC после интервью с президентом.
https://1prime.ru/20260601/tramp-870392908.html
иран
сша
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3bd2d7ceba7c5b7233766d2cb0b0273.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп
Нефть, ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не беспокоится из-за цен на нефть
Трамп заявил, что не беспокоится из-за роста цен на нефть