"Это посмешище": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Аналитик Риттер: вмешательство Запада в атаки на Россию приведет к краху Украины
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Поддержка Западом растущих атак на российские территории вызовет жесткий ответ Москвы и обернется крахом киевской власти, утверждает американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью для издания Consortium News.
"Ситуация достигнет критической точки, и что-то сломается. Я думаю, что сломается именно Украина. Россия не хочет нападать на Европу, и Европа не хочет, чтобы на нее нападали. Но они подтолкнули Россию к тому, что мы увидим чрезвычайно разрушительные удары по Украине", — сообщил эксперт.
По мнению Риттера, европейские страны совершенно не подготовлены к такому развитию, поскольку их военные силы крайне ограничены.
"У Европы не будет <…> ответа, вообще никакого. Их военно-воздушные силы — это посмешище. У них нет ракет. Даже если они начнут создавать ударные ракеты большой дальности, их будет недостаточно. Россия превосходит их, и это приведет к полному опустошению Европы", — признал экс-разведчик.
Он также добавил, что даже без применения ядерного оружия Россия способна нанести масштабные разрушения Европе в случае угрозы с Запада.
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва не планирует атаку на страны НАТО. Однако западные лидеры систематически пугают граждан своей страны ложной российской угрозой, чтобы отвлечь их от внутренних проблем.
Глава государства также подчеркнул, что Россия готова ответить на любые потенциальные угрозы своей безопасности.
